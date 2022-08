"Kicker" wybrał piłkarza sezonu. Nagroda nie dla Lewandowskiego

Tradycyjny i prestiżowy plebiscyt "Kickera" jest organizowany od 1960 roku dla ponad 700 niemieckich dziennikarzy sportowych.

24-letni Francuz otrzymał 134 głosy, wyprzedzając tylko o sześć Lewandowskiego (128). Polski napastnik niedawno przeszedł z Bayernu Monachium do Barcelony.



The winners of Germany's footballer of the year award since it was first introduced in 1960 @kicker] pic.twitter.com/RqKdhyCDe2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 31, 2022





Kuriozalna wpadka. Nie chce się w to wierzyć Błędy są... czytaj dalej » Trzecie miejsce zajął bramkarz Kevin Trapp z Eintrachtu Frankfurt (65), który z tym zespołem triumfował w maju w Lidze Europy.

Najlepszą piłkarką została Lea Schueller z Bayernu Monachium, a trenerem - Christian Streich (SC Freiburg).

- Jestem bardzo zaszczycony i wiem, jak docenić taką nagrodę. Przede wszystkim muszę podziękować mojej drużynie, mojemu trenerowi i wszystkim współpracownikom. Bez ich wsparcia nie byłoby możliwe osiągnięcie takiego sezonu. Teraz patrzę w przyszłość - powiedział Nkunku, cytowany przez "Kickera".

Drugie wyróżnienie

To jego kolejna cenna nagroda w krótkim czasie. W maju Francuz został wybrany na najlepszego piłkarza sezonu niemieckiej ekstraklasy w ankiecie przeprowadzonej przez oficjalny portal rozgrywek wśród kapitanów 18 drużyn, ekspertów i kibiców.

W 34 spotkaniach minionego sezonu 24-letni Nkunku zanotował 20 goli i 13 asyst. W klasyfikacji strzelców ustąpił tylko Lewandowskiemu.

Na dodatek RB Lipsk, m.in. dzięki świetnej grze Francuza, wywalczył Puchar Niemiec.