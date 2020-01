Piłkarz lidera Bundesligi oskarżany o gwałt. "Zdecydowanie odrzuca zarzuty"

Między 55. a 61. minutą meczu Wolfsburg otrzymał trzy ciosy od Lipska. Najpierw do siatki trafił Marcel Sabitzer, później Emil Forsberg, a rywala na łopatki powalił Konrad Laimer. Wolfsburg przegrywał wówczas już 0:4. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

O sprawie poinformował jako pierwszy dziennik "Salzburger Nachrichten". W minioną środę do austriackiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, złożone przez 26-letnią kobietę. Z jego treści wynika, że podczas odbywającej się w jednym z mieszkań w Salzburgu imprezy doszło do napaści 30-letniego piłkarza na kobietę. W suto zakrapianej imprezie miało uczestniczyć co najmniej kilka osób.

Pełnomocnik piłkarza zdecydowanie odpiera przedstawione w zawiadomieniu zarzuty. Jego zdaniem istnieją duże rozbieżności w zeznaniach świadków zdarzenia. Sam Ilsanker nie zaprzecza, że był uczestnikiem imprezy, ale odrzuca oskarżenia o możliwy gwałt na 26-latce. Na razie prokurator nie wystąpił do sądu o aresztowanie piłkarza.

Wsparcia zawodnikowi udzielił Austriacki Związek Piłki Nożnej (ÖFB), przypominając o obowiązującej zasadzie domniemania niewinności. "Gracz na bieżąco informuje ÖFB o wysuniętych przeciw niemu zarzutach i zdecydowanie je odrzuca. Ufamy, że wkrótce okażą się one bezpodstawne" - czytamy w przekazanym agencji AFP oświadczeniu austriackiej federacji.

Klub nie komentuje

Klub RB Lipsk, którego barwy reprezentuje Ilsanker oficjalnie nie komentuje zarzutów, ale zdaniem niemieckich mediów lider Bundesligi również zaoferował swojemu zawodnikowi pełne wsparcie.

Ilsanker jest zawodnikiem RB Lipsk od sezonu 2015-2016. W bieżących rozgrywkach większość spotkań spędza na ławce rezerwowych. Na boisku pojawił się zaledwie 5 razy. Między innymi z tego powodu zamierza opuścić szeregi lidera Bundesligi i przenieść się do chińskiego klubu z pierwszej ligi Shijiazhuang.