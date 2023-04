Pędził 203 km/h, zginęło dziecko. Gdy dowiedział się o tragedii, "postanowił wyznać prawdę"

Vloet, który aktualnie jest zakontraktowany przez FK Ural, było nieobecny w sądzie podczas ogłaszania werdyktu. Sąd przybliżył się do proponowanego przez prokuraturę wyroku, która domagała się 3,5 roku pozbawienia wolności. Stanęło na 2,5 roku, a także czteroletnim zakazie prowadzenia pojazdów. Piłkarz do więzienia jeszcze nie trafi, bo dojdzie do apelacji.

Źródło: Getty Images Rai Vloet spowodował wypadek

Kolega wziął winę na siebie

Podczas procesu ujawniono, że Vloet prowadził samochód z prędkością 203 km/h, w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 130 km/h. Ponadto był pod wpływem alkoholu. W aucie przebywali również jego rodzice, siostra i przyjaciel, którzy przeżyli wypadek.

Vloet uderzył w tył innego samochodu przy prędkości 193 km/h, nie próbował hamować. Sędzia odczytując wyrok podkreśliła, że to przez jego "lekkomyślną" jazdę i "poważne pogwałcenie zasad ruchu drogowego" śmierć poniósł czteroletni chłopiec znajdujący się w drugim aucie.

Zawodnik przyznał się, że "wypił dwa lub trzy mocniejsze drinki podczas imprezy w Amsterdamie", a następnie wsiadł do samochodu będąc przekonanym, że "nie wydarzy się nic złego". Momentu wypadku nie pamięta i jak zaznaczył, poczuł tylko "siłę uderzenia".

Początkowo winę wziął na siebie kolega Vloeta, który także był w samochodzie, ale później wyszło na jaw, że to piłkarz siedział za kierownicą. – To tragedia, prawdziwy szok. Kiedy okazało się, do jakiej tragedii doszło, postanowiłem wyznać prawdę – tłumaczył przed sądem.

Żadne przeprosiny nie ukoją bólu

Zdaniem jego obrońcy zawodnik "źle oszacował ryzyko", ponadto poddał w wątpliwość, czy zmarły chłopiec w momencie uderzenia miał zapięte pasy bezpieczeństwa. Podczas tego momentu wystąpienia salę opuściła zapłakana matka dziecka.

Natomiast sąd podkreślił, że żadne przeprosiny nie są w stanie ukoić bólu i straty, która dotknęła rodziców chłopca. Zwrócił również uwagę, że spożywanie alkoholu i następnie jazda samochodem, kłócą się z wykonywanym przez Vloeta zawodem i faktem, że jako piłkarz powinien być wzorem do naśladowania.

Gdy doszło do wypadku Vloet był zawodnikiem holenderskiego Heraclesa Almelo.