Piłkarz staranował samochodem halę sportową. Został zawieszony

Kiyine w przeszłości występował m.in. w klubach Serie A, a obecnie jest zawodnikiem belgijskiego Oud-Heverlee Leuvenn. Pytanie, jak długo? Zawodnik został właśnie zawieszony przez swojego pracodawcę, a jego przyszłość uzależniona jest od wyników śledztwa, które wykaże, co dokładnie stało się w Felmalee.

"Klub podjął tę decyzję, by przeprowadzono dochodzenie w całkowitym spokoju. Biorąc pod uwagę okoliczności wypadku, Kiyine jest w całkiem dobrym stanie fizycznym. Dziś może opuścić szpital. Klub i piłkarz nie będą dalej komentować sprawy" - napisano w oświadczeniu.



OH Leuven heeft beslist om Sofian Kiyine voor onbepaalde duur op non-actief te plaatsen. De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen.



https://t.co/XgR0fdDzxGpic.twitter.com/HY1fLHaoCt — OH Leuven (@OHLeuven) April 3, 2023

Źródło: Getty Images Sofian Kiyine może mówić o dużym szczęściu. Mógł doprowadzić do tragedii

O włos od tragedii