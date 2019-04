Sfrustrowany wyładował złość na piłce. Ucierpiał niewinny kibic

Romero Gamarra, lepiej znany jako Kaku, w 93. minucie spotkania wyładował swoją frustrację w bezsensowny sposób. Zawodnik podbiegł do piłki znajdującej się tuż przy linii bocznej i huknął ile sił. Futbolówka z wielkim impetem trafiła w głowę jednego z kibiców, który po chwili zaczął krwawić.



Obrońca Bayernu o bójce Lewandowskiego. "Próbowałem ich rozdzielić, ale nie było to łatwe" - Obaj doskonale... czytaj dalej » Następnie wywiązała się przepychanka - do winowajcy od razu doskoczyli zawodnicy gospodarzy Graham Zusi i Matt Besler. Gdy sytuacja nieco się uspokoiła, sędzia wyrzucił piłkarza Red Bulls z boiska pokazując mu czerwoną kartkę.

Surowa kara

Gdy Paragwajczyk schodził do szatni zreflektował się i wykonał gest przepraszający poszkodowanego.

Również trener i piłkarze nowojorskiego zespołu podeszli do kibica Kansas City, a m.in. były zawodnik Barcelony Andreu Fontas wręczył mu swoją koszulkę.

Jak się okazało mężczyźnie nie stało się nic poważnego. Jeszcze na stadionie zajęły się nim służby medyczne.



Checking in with the fan in the stands.



Natomiast Kaku czekają poważniejsze konsekwencje. Komisja dyscyplinarna MLS prawdopodobnie zawiesi go przynajmniej na kilka spotkań. Co więcej, wielu kibiców Red Bulls nawołuje klub do sprzedaży pomocnika. Co ciekawe, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu był on bliski transferu do meksykańskiego Club America, ale w ostatniej chwili nowojorczycy zrezygnowali z transakcji uznając, że proponowana kwota jest dla nich niesatysfakcjonująca.

Później przeprosił

"Chciałbym przeprosić za moje zachowanie podczas dzisiejszego meczu. Jako piłkarz, byłem sfrustrowany moją postawą i postanowiłem wyładować moje frustracje w sposób, który jest nie do zaakceptowania. Kocham futbol i nigdy nie chciałem okazać braku szacunku tej dyscyplinie" – napisał Kaku.





"Przepraszam kibiców Kansas City, moich kolegów, MLS i wszystkich fanów Red Bulls. To nie było moim zamiarem, przepraszam z głębi serca" – dodał.