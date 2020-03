Piłkarz Herthy z koronawirusem. Zespół Piątka poddany kwarantannie

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

We wtorek piłkarze Herthy mieli odbyć pierwszy trening po krótkiej przerwie. Wobec zaistniałej sytuacji zajęcia oczywiście zostały odwołane.



Ein Spieler unserer Profimannschaft ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam wurde nun eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. https://t.co/nxnUqdLzHh#hahohepic.twitter.com/uyQgKoFwvp — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 17, 2020









"Rozwój pandemii jest tak szybki, że można się było spodziewać, iż prędzej czy później wirus dotknie nasz zespół" - przyznał dyrektor sportowy Herthy Michael Preetz.

Nazwiska nie ujawniono