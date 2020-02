Piłkarz Ajaksu wrócił do gry po operacji serca. "Tęskniłem za tym"

Nie poznał kolegów, siedzi w zamknięciu. Kwarantanna nowego piłkarza Manchesteru United Odion Ighalo,... czytaj dalej » 29-latek miał problemy jeszcze w trakcie meczu Ligi Mistrzów z Valencią (0:1) rozegranym 10 grudnia. Zawodnik narzekał na krótkotrwałe zawroty głowy.

Szczegółowe badania wykazały zapalenie mięśnia sercowego. Holender przeszedł zabieg wszczepienia urządzenia monitorującego pracę serca - kardiowertera-defibrylatora.

Szybki powrót

Blind po operacji zapewniał, że wróci do gry najszybciej jak się da. 66-krotny reprezentant Holandii dotrzymał słowa. W niedzielę był już w kadrze meczowej Ajaksu na ligowy mecz z Utrechtem, a w środę zagrał ostatnie 13 minut ćwierćfinału pucharu Holandii. Ajax bez kłopotów poradził sobie z Vitesse Arnhem (3:0).

- Brakowało mi gry w piłkę. Tego uczucia, gdy zakładasz buty. Tęskniłem za tym, tęskniłem za kolegami. Czuję, że jeszcze mogę wiele dać temu zespołowi - powiedział po spotkaniu w rozmowie z telewizją Fox Sports.

ICYMI: Daley Blind returned to action for AFC Ajax last night, just three months after being diagnosed with a serious heart condition.



Inspiring pic.twitter.com/C8JXYGnvF6 — MailOnline Sport (@MailSport) February 13, 2020

Blind do Ajaksu dołączył w lipcu 2018 roku. W poprzednim sezonie zdobył z tym klubem mistrzostwo Holandii, krajowy puchar i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów.

W latach 2014-2018 występował w Manchesterze United, gdzie zdobył trofeum Ligi Europy i Puchar Ligi Angielskiej. W ostatnim sezonie na Old Trafford wystąpił tylko w siedmiu spotkaniach. Jose Mourinho nie widział dla niego miejsca w składzie Czerwonych Diabłów.

Dla Blinda powrót do Ajaksu był jednocześnie powrotem do domu - wszechstronny piłkarz jest wychowankiem klubu z Johan Cruyff ArenA. Z roczną przerwą na wypożyczenie do Groningen, występował w pierwszym zespole w latach 2008-2014.