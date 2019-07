"To szaleństwo". Mistrzyni zgarnęła wszystko

Rapinoe zdobyła w tegorocznym mundialu sześć bramek, podobnie jak jej rodaczka Alex Morgan i Angielka Ellen White, ale miała ponadto trzy asysty. To dlatego do 34-letniej zawodniczki Seattle Reign trafił Złoty But.



- Nie mogę tego opisać. To niewiarygodne, że znam tyle osób, które wykonały tak wielką pracę dla tej grupy. Są tutaj nasze rodziny i nasi przyjaciele. Sama nie wiem, jak mam się teraz czuć, to szaleństwo - mówiła po finale Rapinoe.



Amerykanka, która 34. urodziny obchodziła w piątek, wykorzystała w niedzielę rzut karny w 61. minucie, dając swojemu zespołowi prowadzenie w spotkaniu z mistrzyniami Europy. Została najstarszą zdobywczynią bramki w finale mistrzostw świata kobiet.

Źródło: PAP/EPA Gol z karnego, później efektowna radość



Poprzednią rekordzistką była jej rodaczka Carli Lloyd, która w 2015 roku w Kanadzie popisała się hat-trickiem w meczu o trofeum z Japonią (5:2) w wieku 32 lat i 354 dni. W niedzielę Lloyd pojawiła się na boisku na ostatnie kilka minut.

Źródło: PAP/EPA W rękach Rapinoe najważniejsze statuetki

Zapisały się w historii

W 69. minucie wynik ustaliła Rose Lavelle. Amerykanki wygrały 2:0. Zostały mistrzyniami świata po raz czwarty w historii i śrubują pod tym względem własny rekord. Poprzednio triumfowały przed czterema laty oraz w 1991 i 1999 roku. Drugie w klasyfikacji wszech czasów Niemki zdobyły tytuł dwukrotnie.



Co więcej, reprezentantki USA wygrały każdy z ostatnich 12 meczów w mistrzostwach świata i również pod tym względem nie mają sobie równych.



- To wspaniała grupa zawodniczek, a jeszcze lepsza grupa ludzi. Z emocji prawie nic nie mogłam wydusić, ale powiedziałam im: "Jesteście niesamowite. Gratulacje, zapisałyście się w historii i cieszcie się tym" - relacjonowała trenerka Jill Ellis.



W mediach społecznościowych mistrzyniom świata sukcesu pogratulowało wielu rodaków, m.in. tenisistka Serena Williams, aktor Samuel L. Jackson, futbolista Tom Brady czy jeden z najlepszych piłkarzy w historii męskiej reprezentacji USA Landon Donovan.



Congrats team USA! Billie says it best here! So happy for each one of you and so proud. @USWNThttps://t.co/WK2Yi2z8F4 — Serena Williams (@serenawilliams) 7 lipca 2019



Can’t remember a bigger day in US soccer history than today Looking forward to a day full of red, white and blue celebrations all across the globe…let’s go America!!!!!!!!!!! #USWNT#USMNT#USA@USWNT@USMNT — Landon Donovan (@landondonovan) 7 lipca 2019





Holenderki rozczarowane

Mimo straty dwóch goli, na uznanie zasłużyła bramkarka Holenderek Sari van Veenendaal, którą wyróżniono tytułem najlepszej zawodniczki mundialu na tej pozycji.



- Jesteśmy rozczarowane, ale powinniśmy jak najszybciej zdać sobie sprawę, że tak naprawdę mamy powody do dumy. To był wspaniały turniej w naszym wykonaniu. Udowodniłyśmy, że się liczymy - Stwierdziła Van Veenendaal.

W sobotę w Nicei odbył się mecz o trzecie miejsce - Szwedki wygrały z Angielkami 2:1.