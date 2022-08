Konferencja przerwana tańcem na stole, gratulacje od królowej. Szalony wieczór nowych mistrzyń Europy

Video: Eurosport

Tokio. Piłka nożna kobiet. Skrót meczu Wielka Brytania -...

W ćwierćfinale piłki nożnej kobiet Australijki pokonały Wielką Brytanię. podstawowy czas gry zakończył się wynikiem 2:2 w związku z czym do rozstrzygnięcia konieczna była dogrywka. W doliczonym czasie Australijki zdobyły 2 bramki na co Brytyjki zdołały odpowiedzieć tylko jedną. Finalnie mecz zakończył się zwycięstwem reprezentacji Australii, i to ona zagra w półfinale rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

