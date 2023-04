Podano ceny biletów na mecz Polska - Niemcy. Kibice muszą przygotować się na spory wydatek

Utytułowani rywale będą gospodarzami mistrzostw Europy w 2024 roku, więc nie muszą grać w eliminacjach do tego turnieju. Natomiast kadrę Fernando Santosa czeka 20 czerwca kwalifikacyjny mecz na wyjeździe z Mołdawią.

Bilety na mecz Polska - Niemcy

Wielki rywal zagra z Polską na PGE Narodowym Piłkarska... czytaj dalej » Reprezentacja Niemiec cieszy się uznaną renomą wśród kibiców i nic dziwnego, że Polski Związek Piłki Nożnej postanowił zarobić na meczu towarzyskim z tym przeciwnikiem. We wtorek oficjalnie poinformowano, ile mają kosztować wejściówki na szlagierowe starcie na PGE Narodowym.

Najdroższe bilety na mecz z Niemcami (kategorii I) będą kosztować aż 280 złotych. Z kolei 210 zł trzeba będzie wydać za miejsca kategorii II. Wspomniane wejściówki to zdecydowana większość miejsc na PGE Narodowym.

Do dyspozycji pozostają jeszcze bilety kategorii III. Za najtańsze miejsca fani zapłacą 140 złotych. Bilet rodzinny (opiekun i dziecko do lat 12) to z kolei wydatek 110 plus 70 zł. Osoby niepełnosprawne z opiekunem wydadzą 90 zł.

Przed miesiącem Biało-Czerwoni grali mecz eliminacji mistrzostw Europy z Albanią na PGE Narodowym (1:0). W porównaniu do tej konfrontacji bilety na towarzyską potyczkę z Niemcami zdrożały o kilkadziesiąt złotych. Najwięcej na miejsca kategorii I - o 40 zł.

Otwarta sprzedaż wejściówek na mecz z naszymi zachodnimi sąsiadami rozpocznie się 18 maja. Dwa dni wcześniej zakupu będą mogli dokonać kibice, którzy posiadają konto Inpost Fresh.

Źródło: Getty Images Arkadiusz Milik strzelił gola Niemcom na PGE Narodowym w 2014 roku

Pamiętny mecz

Biało-Czerwoni po raz ostatni zmierzyli się z Niemcami na PGE Narodowym w październiku 2014 roku w eliminacjach Euro 2016. Goście byli wówczas aktualnymi mistrzami świata. Prowadzona przez Adama Nawałkę kadra narodowa zwyciężyła niespodziewanie 2:0 po golach Arkadiusza Milika i Sebastiana Mili, odnosząc pierwsze w historii zwycięstwo nad tym rywalem.



Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą dwa lata później w mistrzostwach Europy. Zmierzyły się w grupie, remisując w podparyskim Saint-Denis 0:0.