Pierwsze wyzwania reprezentacji w tym roku. "Kontakt z osobami z zewnątrz będzie wykluczony"

Reprezentacja Polski wróci do gry we wrześniu

Wszystkie wcześniejsze mecze reprezentacji narodowych nie doszły do skutku z powodu pandemii COVID-19. Przełożono również - na 2021 rok - mistrzostwa Europy.



Biało-Czerwoni na inaugurację drugiej edycji Ligi Narodów zmierzą się 4 września w Amsterdamie z Holandią. Trzy dni później czeka ich mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy. Początek obu spotkań o godz. 20.45. Oprócz tych drużyn w grupie 1 najwyższej dywizji LN są też Włochy.

Wszystkie gwiazdy wśród powołanych

Brzęczek wysłał powołania piłkarzom z zagranicy na mecze Ligi Narodów Poznaliśmy... czytaj dalej » W szerokiej, 23-osobowej kadrze na wrześniowe mecze znaleźli się przede wszystkim gracze, którzy od lat decydują o sile reprezentacji. Nie brakuje jednak debiutantów.



Powołanie otrzymał m.in. bramkarz Bartłomiej Drągowski z Fiorentiny, który już był obecny na zgrupowaniu kadry jesienią 2018 roku. Konkurencję w bramce będzie miał jednak wyjątkowo mocną - są również Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański i Łukasz Skorupski.



Selekcjoner chce przyjrzeć się również m.in. obrońcy Sebastianowi Walukiewiczowi. Piłkarz zbierający coraz lepsze recenzje we włoskim Cagliari to zupełnie nowe nazwisko w dorosłej reprezentacji, wcześniej grał w kadrze do lat 20 (m.in. w ubiegłorocznych MŚ) oraz do lat 21.



Ostateczne decyzje selekcjoner ogłosi 24 sierpnia. Z polskiej ligi powołanie otrzyma prawdopodobnie pięciu piłkarzy. Łącznie kadra ma liczyć maksymalnie 27-28 zawodników.



Jest też tzw. lista rezerwowa, jednak ci zawodnicy - Adam Buksa, Thiago Cionek, Damian Szymański i Szymon Żurkowski - będą mogli dołączyć do kadry tylko w razie jakiegoś nagłego przypadku.



Brzęczek oglądał zawodników w spotkaniach ekstraklasy, która zakończyła sezon 19 lipca. Nie mógł jeździć na mecze lig zagranicznych, ponieważ w zdecydowanej większości krajów rozgrywki toczyły się przy pustych trybunach. Ponadto ograniczono podróżowanie w celu uniknięcia niepotrzebnego ryzyka.

Wizyty w Holandii i Bośni

Przygotowania logistyczne do wrześniowych meczów rozpoczęły się już dwa miesiące wcześniej. W lipcu do Holandii oraz Bośni i Hercegowiny udała się ekipa administracyjno-logistyczna PZPN, aby sprawdzić na miejscu warunki i ustalić szczegóły pobytu kadry narodowej.

- Byliśmy w Amsterdamie oraz Sarajewie i Zenicy. To tradycyjne wyjazdy, mające na celu sprawdzenie wielu kwestii, między innymi hoteli, ale gościliśmy także na tamtejszych lotniskach, gdzie omawialiśmy warunki przylotów i odlotów naszej reprezentacji. Byliśmy również na obu stadionach, na których przyjdzie nam rozegrać mecze - powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski, który w reprezentacji pełni funkcję tzw. team menedżera.



To, czy oba wrześniowe spotkania odbędą się z kibicami, zależy od decyzji rządowych w poszczególnych krajach. Nie wiadomo na razie, jakie będę ostateczne ustalenia. Bardzo ważne zdanie w tej kwestii ma UEFA, która - jak powtórzył teraz Kwiatkowski - na ten moment przyznaje, że wszystkie mecze rozgrywane pod jej egidą do odwołania mają się odbywać bez udziału publiczności.

Zgrupowanie inne niż poprzednie

W lipcu rzecznik prasowy PZPN zapowiedział, że w związku z pandemią wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski, które rozpocznie się w Warszawie, będzie wyglądać zupełnie inaczej niż poprzednie. Jak teraz przyznał, nic się w tej kwestii nie zmienia.



Messi vs "Lewy" na okładkach, gracz Barcelony ostrzega. "To nie Bundesliga" Hiszpańskie i... czytaj dalej » - Kontakt z osobami z zewnątrz będzie wykluczony. Tradycyjne konferencje prasowe z selekcjonerem przeprowadzimy w formie wideo. Po meczu z Holandią zostaniemy jeszcze na dwie noce w Amsterdamie, a później polecimy bezpośrednio do Bośni i Hercegowiny. Po obu wrześniowych meczach nie będzie tak zwanej strefy mieszanej, gdzie dziennikarze przeprowadzają wywiady z piłkarzami. Takie są wytyczne ze strony UEFA - zaznaczył rzecznik reprezentacji.



UEFA stworzyła specjalny, liczący kilkadziesiąt stron, protokół medyczny, opracowany przez fachowców w dziedzinie m.in. zdrowia i zawierający wszelkie wytyczne. Obszerny dokument otrzymały wszystkie federacje, a także kluby, które będą uczestniczyć w europejskich pucharach.



- Przed każdym meczem, w domu i wyjeździe, wszyscy zawodnicy, sztab i osoby pomagające kadrze przejdą badania na COVID-19. Są one finansowane przez europejską federację - zauważył Kwiatkowski.

Intensywna jesień

Jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, piłkarzy reprezentacji Polski czeka intensywna jesień.



Po wrześniowych meczach w LN, w październiku rozegrają trzy spotkania u siebie - towarzyskie z Finlandią w Gdańsku oraz dwa w Lidze Narodów - z Włochami (również w Gdańsku) i z Bośniakami we Wrocławiu.



Podobny "trójmecz" będzie w listopadzie, gdy kadrę czeka towarzyska konfrontacja z Ukrainą na Stadionie Śląskim, następnie rewanż z Italią w Lidze Narodów na Stadio Olimpico w Rzymie, a na zakończenie zmagań w tych rozgrywkach potyczka, ponownie w Chorzowie, z Holandią.



Biało-Czerwoni w pierwszej edycji Ligi Narodów (2018/19) spadli z Dywizji A, jednak dzięki reformie rozgrywek i poszerzeniu najwyższej dywizji z 12 do 16 drużyn utrzymali się w niej, podobnie jak Niemcy, Chorwacja oraz Islandia.



Dywizje A, B i C składają się z czterech grup, a najniższa D - tylko z dwóch. Zwycięzcy grup najwyższej dywizji awansują do turnieju finałowego (Final Four), zaplanowanego na 2-6 czerwca 2021. Polska stara się o rolę jego gospodarza.

Kadra na mecze z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną:

bramkarze: Bartłomiej Drągowski (AC Fiorentina, Włochy), Łukasz Fabiański (West Ham United, Anglia), Łukasz Skorupski (FC Bologna, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn, Włochy).



obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua, Włochy), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Arkadiusz Reca (SPAL Ferrara, Włochy), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa, Rosja), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio, Włochy).



pomocnicy: Przemysław Frankowski (Chicago Fire, USA), Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty, Kazachstan), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion, Anglia), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb, Chorwacja), Mateusz Klich (Leeds United, Anglia), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa, Rosja), Karol Linetty (Sampdoria Genua, Włochy), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa, Rosja), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy).



napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Niemcy), Arkadiusz Milik (SSC Napoli, Włochy), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin, Niemcy).



lista rezerwowa: Adam Buksa (New England Revolution, USA), Thiago Cionek (SPAL Ferrara, Włochy), Damian Szymański (AEK Ateny, Grecja), Szymon Żurkowski (FC Empoli, Włochy).