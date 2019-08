Dzień sensacji. Uznane marki poza Ligą Mistrzów

Szaleństwo w Kijowie. Kędziora poza Ligą Mistrzów Przygoda Tomasza... czytaj dalej » To był emocjonujący wieczór starań o Ligę Mistrzów. W 10 spotkaniach padło 41 bramek, a sędziowie pokazali łącznie sześć czerwonych kartek.



W Danii Crvena Zvezda Belgrad dopiero po 11 seriach rzutów karnych wyeliminowała FC Kopenhaga (w obu spotkaniach padł remis 1:1). Gospodarze w rewanżu mieli przygniatającą przewagę - przez cały mecz oddali 16 strzałów, rywale tylko trzy, podobnie było z posiadaniem piłki (70 proc. na korzyść Kopenhagi).

Porto roztrwoniło zaliczkę

Rozpacz również w Porto, które wygrało w Rosji z Krasnodarem 1:0 w pierwszym meczu. Wydawało się, że w rewanżu musi już tylko dopełnić formalności. Tymczasem zespół trenera Sergio Conceicao niespodziewanie stracił trzy gole jeszcze przed przerwą. W drugiej połowie odrobił część strat, ale ostatecznie przegrał 2:3 i odpadł z LM.

Źródło: PAP/EPA Rozpacz piłkarzy FC Porto



Z rozgrywkami pożegnały się także dwa inne kluby, które były faworytami swoich par: Celtic Glasgow przegrał u siebie z rumuńskim Cluj 3:4 (w dwumeczu 4:5), a FC Basel, etatowy uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów, uległo na wyjeździe wicemistrzowie Austrii LASK Linz 1:3 (2:5).

Źródło: Getty Images Celtic przegrał na własnym stadionie 3:4

Kądzior gra dalej, Kędziora odpadł

Do czwartej, decydującej rundy eliminacji awansowało Dinamo Zagrzeb, którego piłkarzem jest Damian Kądzior. Dinamo wyeliminowało Ferencvaros Budapeszt. W Chorwacji drużyna Kądziora, którego nie było we wtorek w kadrze, zremisowała wprawdzie 1:1, ale w stolicy Węgier pewnie zwyciężyła 4:0. W kolejnej rundzie zwycięzcy zmierzą się z Rosenborgiem Trondheim, który wyeliminował NK Maribor.



Z marzeniami o Lidze Mistrzów pożegnały się Dynamo Kijów Tomasza Kędziory oraz PAOK Saloniki Karola Świderskiego.



W Kijowie, gdzie Kędziora rozegrał cały mecz, wicemistrz Ukrainy odpadł po zaciętej walce. W ubiegłym tygodniu w Belgii przegrał 0:1, ale stratę odrobił już w piątej minucie rewanżu. W 50. prowadził 2:1, ale w 88. goście znów wyrównali. To dawało gospodarzom tylko kilka minut na zdobycie dwóch bramek. Jedną udało się uzyskać w doliczonym czasie gry, ale przy wyprowadzaniu kolejnej akcji jeden z obrońców stracił piłkę, co rywale wykorzystali, ustalając wynik na 3:3 i pieczętując awans.



PAOK także nie poddał się bez walki w starciu z półfinalistą poprzedniej edycji Champions League - Ajaksem Amsterdam. W Grecji, gdzie Świderski był rezerwowym, padł remis 2:2, natomiast w rewanżu Ajax wygrał 3:2. Polak pojawił się na boisku w 63. minucie.



Mecze czwartej, ostatniej rundy eliminacji odbędą się 20-21 i 27-28 sierpnia.



Wyniki 3. rundy eliminacji: (gwiazdka oznacza awans):

Karabach Agdam - *APOEL Nikozja 0:2 (0:1); pierwszy mecz 2:1

*Rosenborg Trondheim - NK Maribor 3:1 (0:1); 3:1

Dynamo Kijów - *FC Brugge 3:3 (1:1); 0:1

FC Kopenhaga - *Crvena Zvezda Belgrad 1:1 po dogr. (1:1, 1:1), karne 6-7; 1:1

Ferencvaros Budapeszt - *Dinamo Zagrzeb 0:4 (0:1); 1:1

*Ajax Amsterdam - PAOK Saloniki 3:2 (1:1); 2:2

*LASK Linz - FC Basel 3:1 (0:0); 2:1

*Olympiakos Pireus - Istanbul Basaksehir 2:0 (0:0); 1:0

Celtic Glasgow - *CFR Cluj 3:4 (0:1); 1:1

FC Porto - *FK Krasnodar 2:3 (0:3); 1:0



Pary 4. rundy eliminacji (mecze 20-21 i 27-28 sierpnia):

ścieżka mistrzowska

CFR Cluj - Slavia Praga

APOEL Nikozja - Ajax Amsterdam

Dinamo Zagrzeb - Rosenborg Trondheim

Young Boys Berno - Crvena Zvezda Belgrad



ścieżka ligowa

Olympiakos Pireus - FK Krasnodar

LASK Linz - FC Brugge