Takie same premie dla piłkarek i piłkarzy. "Marzyłam, abyśmy byli w sporcie równi"

6.11 | Zawodnicy i zawodniczki reprezentacji Australii w piłce nożnej będą otrzymywali takie same premie za grę w zespole narodowym - oficjalnie potwierdził prezes tamtejszej federacji piłkarskiej (FFA) Chris Nikou.

O zrównanie wysokości premii otrzymywanych przez kobiety i mężczyzn, zawodniczki reprezentacji Australii walczyły od dawna. Początkowo ich argumenty nie znajdowały uznania w oczach władz FFA. Dopiero groźba strajku zdecydowanie przyśpieszyła negocjacje.

Źródło: Getty Images Reprezentantki Australii: Emily Gielnick, Gemma Simon i Laura Alleway

Zrównanie szans

Superpuchar Włoch znów w Arabii Saudyjskiej. Kobiety obejrzą z trybun mecz Mecz o... czytaj dalej » - Piłka nożna jest grą dla wszystkich, a nowy układ zbiorowy, jaki został opracowany, będzie stanowił krok w kierunku przyjęcia wartości integracji i równych szans - powiedział prezes FFA Nikou.



Podpisane w środę porozumienie, oprócz kwestii finansowych, określa także warunki, w jakich będą działały drużyny narodowe kobiet i mężczyzn. Zawodniczki "Matildas" i zawodnicy "Socceroos" na wyjazdowe mecze reprezentacji mają podróżować w takich samych warunkach - samolotami w klasie biznes. Dotychczas mieli to zagwarantowane wyłącznie mężczyźni.



- Dziewczyny grające w reprezentacji dostały to, na co zasłużyły - ocenił porozumienie kapitan reprezentacji Australii Mark Milligan.

Natomiast zawodniczka kadry Elise Kellond-Knight przyznała, że porozumienie jest wyrazem szacunku dla ciężkiej pracy wykonywanej przez jej koleżanki. - Zawsze o tym marzyłam, abyśmy wszyscy byli w sporcie równi. Dzięki otrzymaniu udogodnień, które dotąd mieli tylko mężczyźni, zwiększyły się nasze szanse na sportowy sukces - oceniła.



Zadowolony z porozumienia jest także dyrektor generalny związku australijskich piłkarzy zawodowych John Didulica. - To wyjątkowy kontrakt. Niech będzie przykładem dla innych federacji. W sporcie wszyscy powinni być sobie równi - zadeklarował.