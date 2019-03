Mistrzyni olimpijska trenuje w szóstym miesiącu ciąży

28-latka jest zawodniczką Orlando Pride, drużyny występującej w amerykańskiej National Women's Soccer League. Piłkarka straci początek nowych rozgrywek, ponieważ jest w zaawansowanej ciąży. Narodzin dziecka spodziewa się w pierwszych dniach lipca.

Sydney wciąż czuje się na tyle dobrze, że pojawiła się na treningu swojej ekipy. Zdjęcia z zajęć opublikowała w mediach społecznościowych, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów.



I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) 4 marca 2019





"To jest niesamowite na wielu poziomach", "Jesteś inspiracją dla wszystkich piłkarek" - komentowali zachwyceni kibice. W wielu wpisach padły też słowa "duma" czy "legenda".

Seksizm na gali Złotej Piłki. DJ obraził piłkarkę roku Prowadzący... czytaj dalej » Pojawiły się również nieliczne, krytyczne głosy. "To po prostu praca z piłką, żadnego kontaktu. Nie dopuszczam do sytuacji, w których mogę zostać trafiona. Nie biegam intensywnie i słucham mojego ciała. Wiem lepiej co z nim robić, niż ludzie piszący komentarze na Twitterze" - odpowiedziała na krytykę.

Przeżyła dramat

Leroux-Dwyer ma już jednego syna, 2,5-letniego Cassiusa. Niespełna rok temu również była w ciąży, ale wtedy poroniła.

- Leżałam w łóżku i zastanawiałam się, czy emocjonalny ból może mnie zabić - wspominała trudny czas w październiku 2018 roku. - Po utracie dziecka towarzyszyło mi poczucie zażenowania i wstydu. Patrząc w statystyki, jednej na cztery ciąże nie udaje się utrzymać. Oznacza to, że tak wiele z nas musi mierzyć się z próbą pogrzebania smutku i bólu - mówiła wtedy.

Sydney ma na koncie 75 meczów w reprezentacji USA. Z kadrą sięgnęła po mistrzostwo olimpijskie w Londynie (2012) oraz mistrzostwo świata 2015. Jej mężem jest Dom Dwyer, również piłkarz (w przeszłości choćby Norwich).