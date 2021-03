Kończy karierę, bo jej partner ciężko choruje. Po ostatnim meczu ukochany kompletnie ją zaskoczył

Przez ostatnie lata Dobson występowała w zespole Melbourne City, który broni mistrzostwa kraju. Jest jedną z nielicznych zawodniczek, które mogą pochwalić się ponad stu meczami rozegranymi w australijskiej ekstraklasie kobiet. Jednym z największych kibiców 28-latki jest jej partner, Matt.

Matt musi poddać się najpierw radioterapii, a następnie chemioterapii. Leczenie ma trwać ponad rok. Dobson postanowiła, że będzie go wspierać. Natychmiast podjęła decyzję, że kończy karierę.

- Właściwie nie jestem gotowa, żeby to robić, ale życie to więcej niż mecz. Czasami zmusza do trudnych decyzji. On jest moim całym światem. Chciałabym mu dać wszelkie szanse na wygraną, a nie jest to możliwe, kiedy uprawiam sport - przyznała w rozmowie z ESPN.

Wyjątkowy ostatni mecz

Ostatni mecz rozegrała w czwartek. W spotkaniu kończącym sezon zasadniczy (zostały play-offy) jej drużyna pokonała 2:1 Perth Glory, a ona strzeliła gola.

Wszystko działo się na oczach ukochanego, był on zresztą jedną z pierwszych osób, do których piłkarka podbiegła po ostatnim gwizdku. Para od razu się wyściskała, ale na tym się nie skończyło, bo mężczyzna... poprosił swoją wybrankę o rękę.

Oświadczyny zostały przyjęte, po chwili Matt klęczał na murawie stadionu i na oczach kibiców oraz w obiektywie telewizyjnej kamery wręczył ukochanej pierścionek.