Zlatan nie zapomina. Legendarną przewrotkę powtórzył w wodzie

Jeżeli ktokolwiek uważał, że powracający zza oceanu "Ibracadra" jest skończony, to się mylił. Doświadczony napastnik ma za sobą znakomitą rundę, w trakcie której strzelił dziesięć goli, przy pięciu kolejnych asystował i dociągnął kompletnie rozbity wcześniej Milan do miejsca gwarantującego start w Lidze Europy. Na odpoczynek zasłużył więc jak mało kto.

Gol kariery

Wakacje nad Morzem Śródziemnym Zlatan spędza w rodzinnym gronie, ale o potrzebie przebywania w centrum uwagi nie zapomina. Opublikowaną w mediach społecznościowych wodną przewrotką w oczywisty sposób przypomniał jedno ze swoich najsłynniejszych i najbardziej ikonicznych trafień w karierze.

Pamiętne uderzenie z powietrza z około 30 metrów przeszło bez wątpienia do historii futbolu.

Ibrahimović nie byłby sobą, gdyby do tamtej historii nie lubił wracać. Także pod względem oczywistych zaczepek.

Zlatan did this vs England.



Best goal in the history of football? pic.twitter.com/QXruQwDXHd — RB(@C_U_L_E) September 19, 2019



"Boże, chroń królową"

"Boże, chroń królową" - tymi słowami, czyli tytułem hymnu Wielkiej Brytanii (ang. God Save the Queen) gwiazdor skomentował wrzucone w mediach społecznościowych nagranie.

Bezkompromisowość jak zwykle przypadła do gustu fanom. W pięć godzin post na Instagramie uzbierał ponad siedem milionów wyświetleń oraz niecałe dwa miliony polubień.