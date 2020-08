Rooney przypomina przegrane finały z Barceloną. "Samobójczy pomysł"

11.05 | - Piłka nożna już nigdy nie będzie taka sama - to komentarz Jerzego Dudka do odejścia Sir Alexa Fergusona na emeryturę. Były bramkarz we "Wstajesz i Weekend" wspominał legendarnego szkockiego szkoleniowca.

Ferguson to żywa legenda klubu z Old Trafford. Na ławce trenerskiej pracował tam 27 lat, prowadząc zespół do wielkich triumfów w kraju i na Starym Kontynencie. Dwukrotnie wygrywał Puchar Europy, lecz dwa ostatnie podejścia do meczu o najważniejsze trofeum w klubowej piłce były dla niego nieudane. Zdaniem Rooneya w dużej mierze przez zbyt odważne podejście.

Piłkarze Szkota w 2009 roku przegrali z Barceloną Guardioli 0:2 podczas finału w Rzymie, dwa lata później mieli wziąć rewanż na Wembley w Londynie, lecz i wtedy byli niemal bezradni w starciu z genialnym zespołem Hiszpana. Duma Katalonii triumfowała wówczas 3:1. W obu meczach Manchester próbował pójść na wymianę ciosów, w obu bezskutecznie.

- Zawsze trudno jest wielkim zespołom wychodzić na mecz z nastawieniem, że odda się piłkę rywalom. To tyczy się także United. My przegraliśmy jednak dwa finały LM, idąc na noże z Barceloną Guardioli i decydując się na wysoki pressing oraz osaczenie rywala, co było samobójczym pomysłem – Rooney, w obu spotkaniach obecny na murawie po 90 minut, ocenił w swoim felietonie na łamach "The Sunday Times".

Zidane i Klopp przykładami

- Pamiętam, jak sir Alex mówił nam, że jesteśmy Manchesterem United, że powinniśmy atakować i że taki typ futbolu jest w naszej kulturze. Już wtedy myślałem, że nie jestem tego taki pewien. Wydaje mi się, że wszyscy zawodnicy czuli gdzieś głęboko, że było to złe nastawienie i że porzucaliśmy ten styl, który w półfinale 2008 roku dał nam sukces przeciwko temu samemu rywalowi – analizował.

Rooney zauważył też, że w futbolu na najwyższym poziomie cel zawsze uświęca środki. Podał przy tym dwa bardzo wymowne przykłady z ostatnich lat.

- Pozostać wiernym swojemu stylowi to jedno, ale świadomość porażki to drugie. Jak dla mnie nie ma znaczenia, jak to zrobisz, dopóki tylko wygrywasz wielki mecz. Popatrzmy tylko, jak dokonał tego rok temu Liverpool Juergena Kloppa czy wcześniej Real Madryt Zinedine’a Zidane’a – spuentował swój artykuł angielski piłkarz, dziś będący kapitanem Derby County.