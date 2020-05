Legenda Manchesteru United o Rooneyu: będzie znakomitym trenerem

Niespodziewany ruch Wayne'a Rooneya. 33-latek w styczniu wróci do Anglii. Napastnik podpisał kontrakt z Derby County, w którym będzie grającym asystentem menedżera. Zawodnikiem tego zespołu jest Krystian Bielik. Rooney obecnie występuje w DC United.

Wayne Rooney w styczniu przeniesie się do Derby County

16.11.2018 | Wayne Rooney trafił do Major League Soccer w lipcu. Nie przyjechał jednak do USA na emeryturę. Anglik szybko został kluczową postacią DC United. Rozegrał 21 spotkań, w których strzelił 12 goli i miał 6 asyst. Zobacz najlepsze bramki Rooneya w tym sezonie MLS.

Rooney to legenda reprezentacji Anglii

Zorganizował imprezę, "zignorował wytyczne rządu". Everton "przerażony" postępowaniem piłkarza Napastnik... czytaj dalej » W styczniu 34-letni Rooney podpisał 18-miesięczną umowę z walczącym na zapleczu Premier League Derby County, gdzie pełni funkcję grającego trenera (menedżerem jest Phillip Cocu). Ta kariera - rozmiarów wielkich - zbliża się zatem do końca.

Co potem? Według starszego o lat 12 Giggsa wybór drogi jest prosty. - Wayne tą pracą zainteresowany był już w United, zawsze chciał się uczyć - tłumaczy.

Giggs: to zawsze będzie naszą przewagą

Krążącym w futbolu powiedzeniem, że "nie każdy dobry piłkarz zostaje dobrym trenerem", Walijczyk absolutnie się nie przejmuje. Przekonuje, że Rooney da sobie radę, na Old Trafford z bliska podpatrywał przecież trenerskie sławy - Aleksa Fergusona i Jose Mourinho.

- To, że graliśmy na najwyższym poziomie, zawsze będzie naszą przewagą - twierdzi Giggs. On asystentem menedżera i menedżerem tymczasowym był w United, by potem zostać selekcjonerem walijskiej reprezentacji.

- Wayne pracował w klubie z Sir Aleksem i z Jose, a w kadrze z zagranicznymi sławami. W Derby pomaga teraz Phillipowi Cocu z Holandii. Te różnice, to patrzenie z różnych stron, bardzo mu kiedyś pomogą. Był znakomitym piłkarzem, będzie znakomitym szkoleniowcem - zapewnia Walijczyk.