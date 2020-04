Pierwszy wywiad Ronaldinho po wyjściu z aresztu. "Dam mamie buziaka"

Zorganizował imprezę, "zignorował wytyczne rządu". Everton "przerażony" postępowaniem piłkarza Napastnik... czytaj dalej » Sportowcem był znakomitym. Wybitnym. Zjawiskowym. W 2004 i 2005 został uznany najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie FIFA, w 2002 zdobył z Brazylią mistrzostwo świata, a w 2006 wygrał z Barceloną Ligę Mistrzów.

Do Asuncion przyleciał 4 marca. Kłopotów się nie spodziewał, miał w Paragwaju promować swoją książkę i brać udział w akcjach charytatywnych.

Na lotnisku wraz ze swoim bratem Roberto Assisem przedstawili paszporty - fałszywe, jak się okazało. Prokuratura wnosiła jedynie o ukaranie ich grzywną, na co zgody nie wyraził sąd. I panowie wylądowali w areszcie.

Ronaldinho: to był mocny cios

Wyszli na początku kwietnia, po wpłaceniu potężnej kaucji - po 800 tysięcy dolarów. - To spore kwoty, które gwarantują, że nie uciekną - stwierdził sędzia Gustavo Amarilla.

Bracia przenieśli się do do czterogwiazdkowego hotelu Palmaroga w Asuncion. Tam odwiedziła ich telewizja ABC Color. Jej przedstawiciele wyjaśnili, że przeprowadzony z byłym piłkarzem wywiad odbył się - w dobie koronawirusa - przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności.

Źródło: PAP/EPA Ronaldinho opuścił areszt, na rozprawę czeka w hotelu

Ronaldinho oświadczył, że obaj współpracowali z policją i nadal to robią, by całą sprawę wyjaśnić od początku do końca. - Byliśmy kompletnie zaskoczeni, że dokumenty nie były legalne - mówił 40-letni Brazylijczyk.

Wyznał, co poczuł, kiedy dowiedział się, że trafi za kraty. - To był mocny cios, nigdy bym nie pomyślał, że spotka mnie coś takiego. Całe życie poświęciłem przecież na to, by w piłce osiągnąć jak najwyższy poziom i dawać tym ludziom radość - opowiadał.

W areszcie miał dużo okazji, by z innymi tam osadzonymi grać w piłkę. Rzecz jasna i często, i chętnie to robił. Na każdym kroku był też proszony o autograf i pogawędkę.

W tych trudnych chwilach pomagała mu wiara. - Modliłem się. Cały czas się modlę i mam nadzieję, że to wszystko szybko się skończy - oznajmił.

Kiedy znowu będzie wolny, natychmiast odwiedzi mamę. - Pierwsze, co zrobię, to dam jej buziaka - zapowiedział 40-latek.