Lewandowski o wyjątkowej relacji z Kloppem. "Był dla mnie nie tylko kimś w rodzaju ojca"

2020 rok należał do Lewandowskiego

- Wygranie Ligi Mistrzów jest czymś, o czym marzy się od dziecka. W końcu udało nam się wygrać i to dla mnie znaczy bardzo dużo - powiedział Robert Lewandowski na ceremonii wręczania nagród UEFA.

Zobacz, co powiedział Robert Lewandowski po odebraniu trofeum dla Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/2020.

The Players Tribune to założony przez byłą gwiazdę NFL Dereka Jetera anglojęzyczny serwis, słynący nie tylko z informacji ze świata sportu, ale też z publikacji życiowych historii, jakimi dzielą się najlepsi sportowcy. Dla serwisu pisali już chociażby tragicznie zmarła ikona NBA Kobe Bryant, piłkarski mistrz świata Kylian Mbappe, a także wielkoszlemowa mistrzyni Caroline Wozniacki. Teraz do elitarnego grona dołączył Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski w długim, pisanym w pierwszej osobie wyznaniu zatytułowanym "Film" przedstawił pełną zakrętów drogę od odrzucenia przez Legię Warszawa aż do wygrania Ligi Mistrzów i triumfu w wielu plebiscytach indywidualnych, w tym dla piłkarza roku 2020 FIFA czy UEFA.

Spośród mnóstwa poruszonych przez 32-latka kwestii brytyjski dziennik "Daily Mail" zwrócił szczególną uwagę na dużo miejsca, jakie najlepszy piłkarz Europy poprzedniego roku poświęcił relacji z trenerem z czasów Borussii Dortmund Juergenem Kloppem.

Klopp był jak nauczyciel

"Mogłem porozmawiać z nim o wszystkim. Mogłem mu zaufać. Jest bardzo rodzinnym człowiekiem i ma w sobie ogrom empatii na to, co dzieje się w twoim prywatnym życiu" – tak napastnik Bayernu Monachium opisywał niemieckiego szkoleniowca, z którym pracował w latach 2010-2014.

Lewandowski musiał sobie zasłużyć i zapracować także na pozycję w Dortmundzie. Jego początki w BVB nie były usłane różami.

"Na początku drugiego sezonu miałem problemy w klubie. Dodatkowo wiedziałem, że Juergen chciał czegoś ode mnie, ale nie byłem w stanie zrozumieć, czego dokładnie. Po jednym ze spotkań spytałem, co tak naprawdę mógłbym zrobić dla niego i dla klubu. Juergen odpowiedział mi i choć mój niemiecki nie był jeszcze perfekcyjny, zrozumieliśmy się w pełni dzięki jego kilku słowom i mowie ciała" – wspomina.

"Wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, ale dziś uświadamiam sobie, że tamta rozmowa z Juergenem była taką, jaką mógłbym przeprowadzić z tatą. Taką, której nie miałem od wielu, wielu lat" – opowiada. "Był jednak dla mnie nie tylko kimś w rodzaju ojca, ale także surowym nauczycielem, który wymaga od swoich uczniów najwyższych ocen i ciągle stara się wyciągnąć z nich najwięcej, jak to tylko możliwe".

Bohaterem pozostał jednak dla Lewandowskiego ojciec Krzysztof i właśnie historią z nim związaną zwieńczył cały bazujący na wspomnieniach i osobistych przeżyciach tekst.

"Finałowa scena tego filmu ciągle rozgrywa się w mojej głowie, to wspomnienie z czasów przed wszystkimi osiągnięciami i tytułami".

"To wspomnienie może nie mieć dla was żadnego sensu. Albo i mieć. Jestem z nim, ojciec zawozi mnie gdzieś na mecz na drugim końcu kraju, rozmawiamy o piłce, szkole, o czymkolwiek".

"Siedzimy wspólnie w aucie, spoglądam przez okno na mijane drzewa, będąc podekscytowany przed kolejnym meczem. Co zrobię? Jak strzelę gola? Jak to będzie?".

"Futbol. To tyle. To całe wspomnienie. Najlepsze wspomnienie" – zakończył artykuł wzruszającymi słowami.