Bale i gotówka za Sterlinga. Zaskakujący pomysł Realu Madryt

Jest nie do zatrzymania. Od początku sezonu strzela gola za golem i bije kolejne rekordy. Robert Lewandowski zdobył we wtorek dla Bayernu Monachium dwie bramki w wygranym przez jego zespół meczu Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Jest już na piątym miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów tych rozgrywek.

Jak informuje serwis, do pierwszych rozmów w tej sprawie miało dojść już latem. 24-letni napastnik City nie ukrywa, że jest zainteresowany występami w hiszpańskiej La Liga, ale jego entuzjazmu nie podzielają władze klubu. Trudno się temu dziwić, bo Sterling jest obecnie w znakomitej formie.

Lewandowski tylko za Estończykiem w wyścigu po Złotego Buta Do zakończenia... czytaj dalej »

Rozstaniem z Realem i powrotem na Wyspy jest z kolei zainteresowany Gareth Bale. Wartość zmagającego się z kontuzjami i rzadko występującego Walijczyka regularnie spada, co dla prezydenta Realu Madryt - Fiorentino Pereza jest dodatkową motywacją do szukania nietypowych rozwiązań. Pomysł ze sprzedażą Bale'a i dopłaceniem 70 milionów za Sterlinga wydaje się być idealny.

Długie polowanie

Pomysł sprowadzenia Sterlinga do Madrytu też nie jest nowy. Perez oferował mu kontrakt już pięć lat temu, widząc w nim potencjał na wielkiego piłkarza. Ale grający wówczas w barwach Liverpoolu piłkarz podpisał rok później kontrakt z City. I to od decyzji klubu z Manchesteru w największym stopniu zależy jego przyszłość. Czy oferta Realu okaże się dla Brytyjczyków wystarczająco atrakcyjna? Przekonamy się zapewne już w niedługim czasie.