Szok we Francji. Miał zostać kapitanem, a ogłosił koniec gry w kadrze

Hugo Lloris kończy z grą w reprezentacji Francji Francuski... czytaj dalej » Kiedy w ubiegłym miesiącu z dalszej kariery reprezentacyjnej zrezygnował bramkarz Hugo Lloris, sądzono, że kapitańską opaskę przejmie po nim właśnie Varane.

Nic z tego, zawodnik Manchesteru United sam właśnie wyjaśnił, dlaczego podjął taką a nie inną decyzję.

Varane: nadszedł czas, aby władzę przejęło nowe pokolenie

Powody podstawowe - fizyczne i psychiczne zmęczenie oraz chęć spędzania więcej czasu z rodziną.

"Reprezentowanie naszego wspaniałego kraju przez dekadę było jednym z największych zaszczytów w moim życiu. Za każdym razem, kiedy zakładałem tę specjalną niebieską koszulkę, czułem ogromną dumę" - wyznał Varane.

Wspomniał mundial z roku 1998, który gościła Francja i w finale pokonała wtedy Brazylię. "Jako dziecko śledziłem ten turniej, patrzyłem na tych piłkarzy, którzy sprawiali, że przeżywaliśmy nieopisane emocje. Marzyłem, by robić to, co nasi bohaterowie, a 20 lat później przywieźliśmy puchar do domu! Nigdy tego nie zapomnę" - zapewnił.

Źródło: GettyImages Varane chce się skupić na grze w klubie

Podziękował również kibicom. "To zwycięstwo nie byłoby możliwe bez wsparcia każdego z was na tej drodze. Wasz entuzjazm, świętowanie i wspomnienia naszego powrotu do Francji na zawsze pozostaną w mojej pamięci (...) Każdemu z Was po stokroć DZIĘKUJĘ! Na pewno będę tęsknić za tymi chwilami z Wami, ale nadszedł czas, aby władzę przejęło nowe pokolenie - napisał 29-latek.

W narodowych barwach od roku 2013 wystąpił 93 razy. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Katarze drużyna z nim w składzie przegrała w finale z Argentyną po serii rzutów karnych - Varane zmieniony został w 113. minucie. Obecnie występuje w Manchesterze United, do którego trafił z Realu Madryt w sierpniu 2021.



Selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps przyznał, że piłkarz zadzwonił do niego kilka dni temu i poinformował o swoich krokach. Kapitanem Trójkolorowych prawdopodobnie zostanie Kylian Mbappe.