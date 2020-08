Trzy lata od rekordowego transferu Neymara. "Czuję, że jestem w najlepszej formie"

Po ponad czterech miesiącach przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa, piłkarskie rozgrywki we Francji wróciły na... jedno spotkanie. W finale Pucharu Francji PSG pokonało St. Etienne 1:0, a jedynego gola strzelił Neymar. St. Etienne kończyło spotkanie w dziesiątkę. W 31. minucie czerwoną kartkę za brutalny faul na Kyliana Mbappe obejrzał Loic Perrin.

222 miliony euro, które paryżanie zdecydowali się w 2017 roku wyłożyć za Brazylijczyka, to najwyższa kwota transferu w dziejach futbolu. Ruch ten, ogłoszony oficjalnie 3 sierpnia, niósł ze sobą ogromne kontrowersje i jeszcze większe oczekiwania.

Neymar do stolicy Francji przybył, chcąc wyjść z barcelońskiego cienia Leo Messiego i stać się najlepszym piłkarzem świata. Choć początek miał fenomenalny, z czasem Brazylijczyka zaczęły prześladować kontuzje. Dodatkowo wielokrotnie podpadał on kibicom, głównie ciągłymi zawirowaniami wokół ewentualnego powrotu do stolicy Katalonii.

28-latek w rozmowie z oficjalną stroną PSG podsumował lata sukcesów na francuskim podwórku, ale też rozczarowań i braku oczekiwanych wyników na arenie europejskiej.

- Ten okres wiele mnie nauczył. Miałem momenty radości, lecz i smutku, zwłaszcza gdy nie mogłem grać z powodu kontuzji. Dzięki pomocy kolegów byłem jednak w stanie przezwyciężyć te problemy i skupić się na tym, na czym zależy nam najbardziej - na osiąganiu wysokiej formy i zdobywaniu trofeów - mówił.

Rodzina skupiona na Lidze Mistrzów

Choć pobyt Neymara we Francji jest tematem nieoczywistym, brazylijski gwiazdor wierzy, że obecnie przeżywa swój najlepszy czas w paryskiej karierze. Nie porzucił też jednego z głównych celów - chciałby poprowadzić zespół do triumfu w Lidze Mistrzów.

- Wydaje mi się, że to moje najlepsze chwile w PSG. Jesteśmy rodziną skupioną na naszym największym celu. Chcemy odcisnąć piętno na tym sezonie, walczymy o to, ponieważ nigdy nie byliśmy tego celu bliżej - podkreślił.

Po sezonach rozczarowań Paris Saint-Germain jest w końcu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W walce o najlepszą czwórkę rozgrywek zmierzy się w środę 12 sierpnia z Atalantą.