Fabiański nie postawił się mistrzom. Rezerwowi dali Liverpoolowi wygraną

Ostatnie tygodnie przyniosły zdziesiątkowanie linii defensywnej mistrzów Anglii. Efekty tego było widać także w sobotę.

W Liverpoolu plaga kontuzji. Na celowniku gwiazda Bayernu Po serii... czytaj dalej » Poważnej kontuzji kolana w derbach miasta z Evertonem nabawił się Virgil van Diijk, z urazem zmaga się też Joel Matip, a we wtorkowym meczu z Midtjylland z boiska zszedł kontuzjowany Fabinho. Oznacza to, że Liverpool pozostał w składzie z jednym nominalnym środkowym obrońcą.

I ten właśnie zawodnik popełnił błąd przy pierwszym golu na Anfield. To Joe Gomez, który przeciwko WHU tworzył duet stoperów z na co dzień występującym w klubowych rezerwach Nathanielem Phillipsem, źle wybił piłkę we własnym polu karnym. Ta spadła do Pablo Fornalsa, który przyjął ją na klatkę piersiową i uderzył po koźle tuż przy słupku.

Pomimo natłoku problemów Liverpool pokazał jednak mistrzowski charakter i powrócił do gry.

Przeciętny dzień Fabiańskiego

Jeszcze pod koniec pierwszej połowy Mohamed Salah wyrównał po strzale z rzutu karnego, który sam wywalczył. Już w drugiej o wyniku zdecydowali rezerwowi Juergena Kloppa. Piękną prostopadłą piłkę puścił Xherdan Shaqiri, dopadł do niej Diogo Jota i huknął bez namysłu. Znakomitym ruchem wykazał się wówczas Sadio Mane, który będąc na pozycji spalonej, zszedł z linii podania i pozwolił Portugalczykowi na strzał.

Łukasz Fabiański zaliczył tradycyjnie pełne 90 minut w bramce West Hamu, lecz zagrał, przynajmniej jak na swoje standardy, dosyć przeciętny mecz. Przed żadną z bramek zespołu nie uchronił, spektakularną paradą się nie popisał, dodatkowo w pierwszej połowie popełnił błąd przy łapaniu jednego z dośrodkowań. Obyło się jednak wówczas bez żadnych konsekwencji.

Wcześniej w sobotę inni faworyci również wywiązali się ze swoich ról. Manchester City wygrał na wyjeździe z Sheffield United 1:0, Chelsea zaś pokonała Burnley 3:0. Dzień wcześniej na inaugurację kolejki Wolverhampton zwyciężył z Crystal Palace 2:0.

Liverpool – West Ham United 2:1 (1:1)

Bramki: Mohamed Salah (42. karny), Diogo Jota (82.) – Pablo Fornals (10.)

pozostałe sobotnie spotkania:

Sheffield United – Manchester City 0:1

Burnley – Chelsea 0:3

Wolverhampton – Crystal Palace 2:0