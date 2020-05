Optymizm szefa UEFA. "Uważam, że większość lig dokończy sezon"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Większość Niemców przeciwna powrotowi Bundesligi Nie wszyscy... czytaj dalej » W piątek belgijskie kluby piłkarskie ratyfikowały kwietniową decyzję Pro League o definitywnym zakończeniu sezonu z powodu pandemii.

Mistrzem kraju ogłoszono Club Brugge. Wciąż w planach jest natomiast rozegranie finału Pucharu Belgii. Spotkanie pomiędzy Club Brugge i Antwerpią pierwotnie miało się odbyć w kwietniu. Nowy sezon ma się rozpocząć 7 sierpnia.

Na przedwczesne zakończenie rozgrywek zdecydowano się również we Francji i Holandii.

"Liga Mistrzów i Liga Europy mogą zostać dokończone"

- Mamy jasny plan dokończenia sezonu w Europie. Uważam, że w większości lig to się uda. Jeśli kolejne kraje zakończą rozgrywki przedwcześnie, to będzie ich decyzja. Nadal każdy będzie musiał grać w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Czekamy aż Komitet Wykonawczy UEFA potwierdzi terminy, ale zapewniam, że sezon w Europie dobiegnie końca, jeśli wszystko będzie w sierpniu wyglądało tak, jak to wygląda teraz. Liga Mistrzów i Liga Europy mogą zostać dokończone - mówi Ceferin.

Jak poinformowali dziennikarze "La Gazetta dello Sport", Liga Mistrzów ma wrócić 7 sierpnia. Rywalizacja zatrzymała się na etapie 1/8 finału. Do najlepszej ósemki zdążyli awansować piłkarze PSG. Mistrzowie Francji nie będą mogli zagrać w kraju żadnego spotkania do końca lipca, ponieważ francuski rząd do 1 sierpnia zamroził sport zawodowy. Ten sam problem mają również zawodnicy Olympique Lyon, którzy w pierwszym meczu 1/8 finału pokonali u siebie Juventus 1:0.