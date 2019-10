W Kielcach wystąpiła legendarna piłkarka. Polki gorsze od Brazylijek

Do Kielc zawitała legenda kobiecego futbolu

We wtorek kibice w Kielcach mieli okazję zobaczyć w grze najlepszą piłkarkę w historii. Na Suzuki Arenę zagościła Marta, która wspólnie z reprezentacją Brazylii rozegrała towarzyski mecz przeciwko Polkom. "Canarinhos" wygrały spokojnie 3:1, jedynego gola dla "Biało-Czerwonych" strzeliła Małgorzata Mesjasz.

Marta to w kobiecym futbolu niewątpliwa legenda. 33-latka sześciokrotnie wybierana była na najlepszą piłkarkę roku w plebiscycie FIFA. Do niej należy także rekord strzelonych goli na mundialach bez względu na płeć. W tym roku na mistrzostwach świata we Francji zdobyła już 17. bramkę w karierze na najważniejszej piłkarskiej imprezie globu. Okazja ku temu, aby wybrać się tego dnia na Suzuki Arenę, była zatem wyjątkowa.

Wicemistrzynie świata z 2007 roku zaprezentowały Polkom oraz zgromadzonym na trybunach kibicom kawał dobrego, technicznego futbolu. Brazylijki wykorzystywały też błędy gospodyń. Tak jak w ósmej minucie, gdy do dośrodkowania z rzutu rożnego wyskoczyła niepilnowana przez nikogo Formiga i trafiła na 1:0.

Drugiego gola przyjezdne strzeliły w czwartej minucie drugiej połowy. Debinha popędziła prawym skrzydłem, zagrała na dwunasty metr, a tam spokojnie, płasko uderzyła Tamires. Polki wówczas znów zapłaciły słoną karę za błędy w kryciu.

20 minut nadziei

Polki nadzieję na dobry wynik odzyskały dziewięć minut później. Z rzutu wolnego zagrała Natalia Chudzik, a bramkę głową zdobyła Małgorzata Mesjasz. Wspominana nadzieja trwała tylko dwadzieścia minut. Wtedy Brazylijki ustaliły wynik, a Debinha do asysty dołożyła także gola, strzelonego niemal z linii bramkowej. Marta ostatecznie spędziła na murawie 82 minuty, lecz przy żadnej z bramek nie miała udziału.

Za "Biało-Czerwonymi" poważna lekcja futbolu. Czy pożyteczna, okaże się 12 listopada. Wtedy Polki rozpoczynają walkę w kwalifikacjach mistrzostw Europy, a ich pierwszymi rywalkami będą Hiszpanki.

Polska – Brazylia 1:3 (0:1)

Bramki: Mesjasz (58') - Formiga (9'), Tamires (49'), Debinha (79').