Piłkarz Montpellier wybudzony ze śpiączki. "Musiał zakazić się podczas zakupów"

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

2.04 | Rozgrywki niemieckiej ekstraklasy z powodu koronawirusa zostały zawieszone przynajmniej do 30 kwietnia, ale niektóre zespoły wróciły już do zajęć - ostatnio na boisku treningowym pojawili się zawodnicy Schalke.

Chorobę wykazał u niego dopiero drugi test. Wciąż przebywa na oddziale intensywnej terapii Do szpitala... czytaj dalej » Sytuacja zdrowotna 23-latka zmienia się z dnia na dzień, a ostatnio z godziny na godzinę. Piłkarz trafił do szpitala w ubiegły wtorek z podejrzeniem zapalenia żołądka i jelit. W środę przebadano go nawet na obecność koronawirusa, ale wynik testu był negatywny.

Nietypowy przebieg choroby

Kiedy miał już wrócić do domu, zaczęły się problemy z oddychaniem. W czwartek trafił na oddział intensywnej terapii, a agent piłkarz Frederic Guerra, w wywiadzie z "La Parisien" powiedział, że jego zawodnik choruje na COVID-19. Drugi test dał bowiem wynik pozytywny. – Nawet nie wiemy, jak do tego doszło. Musiał zarazić się podczas zakupów. W środę był nawet bliski wypisania ze szpitala, jednak sytuacja znacznie się pogorszyła. Zmienialiśmy placówkę dwukrotnie aż trafił na OIOM – mówił Guerra.

Sambia został podłączony pod respirator. Podjęto decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej.

Zaczął oddychać samodzielnie

W sobotni wieczór pojawiły się lepsze informacje. – W końcu oddycha samodzielnie i to jest dobra rzecz. Nie jest też już w śpiączce. Prawdopodobnie zmierzamy w dobrym kierunku. Czeka go jednak długi proces powrotu do zdrowia – powiedział we francuskiej telewizji RTL agent zawodnika.



@FredericGuerra agent Junior Sambia sur @RTLFrance : ”Ils ont arrêté l’assistance respiratoire. Le processus est long. Mais il n’est plus dans le coma. On va, sans doute, vers des bonnes nouvelles. Il respire seul, et c’est une bonne chose.” #Covid_19pic.twitter.com/N0U9P3lSBe — RTLFoot (@RTLFoot) April 25, 2020

Byłego kolegę z Montpellier wsparł Benjamin Lacomte, obecnie piłkarz AS Monaco. – Dla niego i jego bliskich przekazuję swoją siłę i odwagę. Dziwnie jest widzieć piłkarza, z którym niedawno się bawiliśmy, łapiącego koronawirusa. Gdy tylko się dowiedziałem o tym, byłem bardzo wzruszony. To przerażające i szokujące – powiedział podczas specjalnej transmisji na Instagramie, którą zorganizowała szanowana sportowa gazeta "L’Equipe".

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Sambia wróci do domu. 23- latek jest pierwszym piłkarzem z Ligue 1 zakażonym koronawiruem. W tym sezonie zagrał w 17 meczach, zdobył jedną bramkę. Liga francuska przerwała rozgrywki w marcu. Władze ligi planują powrót do gry w połowie czerwca.