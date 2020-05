Najlepszy strzelec ekstraklasy zostaje. Lech odetchnął z ulgą

Video: Paweł Laskosz / Fakty po południu

Kiedy ruszą rozgrywki Ekstraklasy? Rząd przedstawił szczegóły

Na takie wieści sportowcy czekali od tygodni. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pod koniec maja rozgrywki ma wznowić piłkarska Ekstraklasa. Dwa tygodnie później do rywalizacji będą mogli stanąć żużlowcy. Jednak trybuny wciąż będą puste. Zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich mają trenować w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu w Spale i w Wałczu. Reakcje na to, w czasie w epidemii, są jednak różne.

