Francuzi mogą być spokojni. Deschamps trenerem do 2022 roku

Didier Deschamps związał się nowym kontraktem z reprezentacją Francji, którą poprowadzi aż do zakończenia mistrzostw świata w 2022 roku. Taką informację podał francuska federacja.

Didier Deschamps na czele Trójkolorowych do 2022 roku

51-latek szkoleniowcem Trójkolorowych jest od 2012 roku, a jego panowanie to okres praktycznie samych sukcesów. Jeszcze na mundialu w Brazylii Francuzi zatrzymali się na ćwierćfinale, dwa lata później zdobyli srebro na Euro przed własnymi kibicami, by złoto wziąć w końcu na zeszłorocznych mistrzostwach świata w Rosji.

Tymi sukcesami trener zapracował sobie na spory kredyt zaufania. Umowę o kolejne 24 miesiące parafował więc jeszcze formalnie przed następną dużą imprezą. Jego przyszłość po mistrzostwach Europy jest już jasna. Jeżeli po drodze nie dojdzie do żadnych niespodzianek, to na obecnym stanowisku pracował będzie przez przynajmniej dekadę.

Prezydent FFF Noel Le Graet nawet nie ukrywał, że nie było szans na to, człowiek, który doprowadził reprezentację do takich sukcesów, mógł zostać zastąpiony w tym momencie.

– Pozostanie Didiera to ważna chwila dla francuskiego futbolu. Będzie trenerem reprezentacji do grudnia 2022 roku, do mistrzostwach świata w Katarze. Ta decyzja nie była nawet punktem dyskusji, była bardzo logiczna. Wyniki są bardzo przekonujące, napawają optymizmem – cieszył się La Graet, cytowany przez oficjalną stronę internetową francuskiej federacji.