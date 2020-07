Messi w Interze, czyli piłkarska fantazja. "Nie ma na to szans"

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Nerwowa atmosfera, słaby sezon ligowy zakończony utratą mistrzostwa Hiszpanii na rzecz Realu Madryt oraz ciągłe wtopy zarządu - te wszystkie czynniki miały wpłynąć na decyzję Messiego o przerwaniu negocjacji z klubem na temat przedłużenia umowy. Zdaniem hiszpańskich mediów niewykluczone jest, że Argentyńczyk mógłby w 2021 roku nawet odejść z zespołu.

Sam scenariusz zakładający opuszczenie przez Messiego Camp Nou wydaje się jednak piłkarskim science fiction. Potwierdzili to przedstawiciele jednego z klubów, który wymieniało się w kontekście zatrudnienia sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki - w Interze brak nadziei na zatrudnienie magika z Rosario.

- Nie ma osoby na świecie, która nie chciałaby go u siebie. Jest to mimo wszystko cel dla Interu nieosiągalny, zważywszy zwłaszcza na to, co chcemy w klubie zbudować. Najpierw musimy położyć fundamenty zespołu, a dopiero później oczekiwać efektów - przekonywał Conte podczas rozmowy z dziennikarzami po wygranym 3:0 ligowym meczu z Genoą.

- Powtarzam, to sytuacja z fantasty football. Sytuacja, która z wielu powodów nie ma szansy na realizację - podkreślił.

- Messi z całą pewnością nie znajduje się na naszej liście transferowej i uważam też, że sam Leo nie chce odejść z Barcelony - wyznał z kolei Giuseppe Marotta, dyrektor sportowy zespołu z San Siro.