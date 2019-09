Kompletnie pijany sędzia. Komicznie się wywracał i nie mógł wstać

W niedzielne popołudnie kibice na stadionie w 20-tysięcznym miasteczku Beroun byli w szoku, kiedy zobaczyli formę jednego z arbitrów. Wideo, które od kilku dni jest rozpowszechniane w mediach społecznościowych, także nie pozostawia wątpliwości, w jakim stanie był liniowy.



Utkání dorostu mezi Berounem a Slaným... pic.twitter.com/IOJnAXsFaZ — Sportovní Hlášky (@SportovniHlasky) 22 września 2019





"To był faul?"

Co się stało z głosami na Salaha? Piłkarz obrażony, federacja umywa ręce Egipski Związek... czytaj dalej » Milan Sefara miał pomagać w meczu drużyn młodzieżowych Berounu i Slanego. Na spotkanie przyszedł jednak bardzo pijany. Nie był w stanie nie tylko normalnie biegać przy linii, ale nawet iść prosto. Kołysał się na nogach, każdy krok sprawiał mu kłopot. Kiedy już przystawał, kołysał się w przód i w tył. Kilkakrotnie w komiczny sposób się przewrócił, po czym miał wielkie problemy, żeby się podnieść.



Zostało to oczywiście dostrzeżone przez kibiców zgromadzonych na trybunach, którzy wyśmiali sędziego.

- To był faul? - ironicznie spytał jeden z widzów, kiedy arbiter wyłożył się jak długi i upadł na twarz.



Widząc co się dzieje przedstawiciele organizatorów poprosili sędziego o zejście z boiska. Początkowo nie chciał na to przystać. W końcu musiał interweniować arbiter główny spotkania.

"Upojenie alkoholowe"

- Zachowanie sędziego Milana Sefary jest całkowicie niedopuszczalne. W imieniu komisji sędziowskiej regionalnego Związku Piłki Nożnej Czech mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie jego dalszego udziału w rozgrywkach młodzieżowych. Nie ma okoliczności łagodzących dla takiego postępowania - powiedział Pavel Mares, przewodniczący komisji sędziowskiej.

Dziwne, że organizatorzy spotkania w ogóle dopuścili Saferę do pracy w stanie nietrzeźwym. W kolejnym meczu, który też miał prowadzić, już na to nie pozwolono.

"Ze względu na jego upojenie alkoholowe" - napisał w protokole obserwator Marek Spidra.

Czesi są oburzeni postępowaniem swojego arbitra. Nie jest to jednak pierwszy taki wybryk u naszych południowych sąsiadów. Czeskie media wspominają Marka Pilnego i Jirzego Jecha, którym w podobnym stanie zdarzyło się sędziować ligowy mecz Slavii Praga.