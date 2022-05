Brutalna diagnoza. 25-letni bramkarz musi skończyć z graniem

Smutną wiadomość przekazał w środę klub zawodnika. Szczegółowe badania potwierdziły, że Bos cierpi na wadę serca.

"Na wyraźną prośbę lekarzy, Pieter Bos jest zmuszony zakończyć swoją karierę sportową ze skutkiem natychmiastowym. Badania medyczne wykazały, że cierpi na problemy z sercem, co uniemożliwia uprawianie sportów na najwyższym poziomie w sposób bezpieczny i odpowiedzialny" - czytamy w oświadczeniu Cambuur.

- To przede wszystkim osobisty dramat samego Pietera. Tego typu wiadomości dla profesjonalnego sportowca, w dodatku w tak młodym wieku, są po prostu czymś okropnym. To rzecz oczywista, że jako klub i drużyna będziemy go dalej wspierać, jak tylko będziemy mogli - oznajmił dyrektor techniczny klubu Foeke Booy.

Bos trafił do Cambuur latem 2016 roku. I choć od początku swojej przygody był tylko bramkarzem rezerwowym, to pełnił bardzo ważną rolę w szatni. W obecnej kadrze całego klubu nie ma zawodnika z dłuższym stażem w tym zespole.

Bieżący sezon zakończył z sześcioma występami, a jego zespół spisał się w nim znakomicie. Cambuur zakończyło ligowe rozgrywki na 9. miejscu, co jest najlepszym rezultatem w historii tego klubu. Mogło być jeszcze lepiej, bo tylko dwóch punków zabrakło do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach.