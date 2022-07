Nazywali go "chucherko". Koledzy płakali, gdy spóźniał się na mecz

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Ciągnąca się długimi miesiącami saga transferowa z udziałem kapitana reprezentacji Polski jest już na finiszu. W nocy z piątku na sobotę - według licznych doniesień medialnych - Bayern i Barcelona doszły w końcu do porozumienia i Lewandowski już wkrótce ma podpisać kontrakt z Dumą Katalonii.

Niespełna 34-letni napastnik trafia więc do jednej z największych piłkarskich firm na świecie, do przebogatej kariery dopisze kolejny przepiękny rozdział. A ta kariera rozpoczęła się na kameralnym boisku Varsovii.

Chucherko z darem boskim

Bayern zaakceptował ofertę Barcelony. Lewandowski ma odejść za 50 milionów Bayern i... czytaj dalej » O piłkarskich początkach Lewandowskiego w 2016 roku na antenie TVN24 opowiadał jego pierwszy trener Krzysztof Sikorski.

- Na początku wyróżniał się tylko tym, że był bardzo mikry. Nazywaliśmy go chucherko. Ale to chucherko posiadało w sobie coś, co predestynowało go do gry w piłkę nożną natychmiast. Od małego miał siódmy zmysł do tego, gdzie ta piłka spadnie. Piłka szukała Roberta, od najmniejszego malucha do czasu, kiedy był już zawodnikiem z pewną sławą - mówił ówczesny szkoleniowiec Varsovii, w której Lewandowski grał w latach 2000-2004.

Barcelona płaci, kasę liczą Varsovia, Delta czy Znicz. Ile zarobią byłe kluby Lewandowskiego?

Jak dodawał, przyszły gwiazdor już wtedy był bardzo sprawny fizycznie i motorycznie. Potrafił zrobić wszystko, był bardzo szybki, zwinny i miał specyficzną kiwkę, której nie można się nauczyć od tak. - Z tym trzeba się urodzić, taki dar boski - stwierdził.

Sikorski przypomniał, że w tamtym okresie młody Lewandowski mieszkał w podwarszawskim Lesznie i duża odległość sprawiała, że niekiedy spóźniał się na mecze. A takie sytuacje bardzo dużo kosztowały jego kolegów. - Chłopcy płakali i pytali, gdzie jest Bobek. Przecież bez niego nie wygramy, mówili - wspominał z uśmiechem Sikorski.

Wtedy, w 2016 roku, trener miał nadzieję, że na treningu Varsovii pojawi się jeszcze ktoś pokroju Lewandowskiego. - Myślę jednak, że taki zawodnik jak Robert trafia się może raz na milion.

Krzysztof Sikorski transferu Roberta Lewandowskiego do Barcelony nie doczekał. Zmarł w 2018 roku.