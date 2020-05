Piętnaście lat od pięknej bramki Messiego. Tak zaczął strzelanie dla Barcelony

"Uderzenie wysterylizowaną piłką sprawia, że ryzyko jest dużo mniejsze" Po wznowieniu... czytaj dalej » Z drużyną od dwóch lat był już Frank Rijkaard. Błyszczeli w niej Ronaldinho, Samuel Eto'o oraz Deco.

O Messim głośno mówiło się jedynie w kontekście jego wielkiego potencjału. Debiutował sześć miesięcy wcześniej, zagrał w kilku meczach, minut uzbierał niewiele. Eksplozja talentu dopiero miała nastąpić.

Nieuznany gol, a potem radość

Kolejną szansę dostał w spotkaniu 34. kolejki. Barca grała na własnym boisku z Albacete i prowadziła 1:0, gdy Argentyńczyk w 87. minucie zmienił Eto'o. Trafił po podaniu od Ronaldinho.

Bramka była przedniej urody. Messi sam wywalczył piłkę, odegrał ją do Brazylijczyka, wyszedł na pozycję i po otrzymaniu powrotnego podania uderzył bez przyjęcia, lobując bramkarza gości. Co ciekawe, zdążył go pokonać już wcześniej, dwie minuty po wejściu, także po podaniu Ronaldinho, ale arbiter odgwizdał wówczas pozycję spaloną.

1 maja 2005 roku Messi miał 17 lat i 311 dni. Zdobyta bramka uczyniła go najmłodszym ligowym strzelcem w historii klubu.



On this day 1st may 2005 and 2019 respectively Messi scored his 1st and 600th goal here is the highlight pic.twitter.com/8x5kjYce0O — Messination (@MessiMyMentor) May 1, 2020

Grając z numerem 30, zebrał za swój występ spore brawa. W kolejnych latach słyszał je coraz częściej i to nie tylko na katalońskim stadionie Camp Nou. Licząc wszystkie rozgrywki, w 718 spotkaniach zdobył dla Dumy Katalonii 627 goli.

Narodziła się gwiazda, mistrzostwo wróciło

Do końca sezonu 2004/2005 nie pojawiał się już na boisku. Dwa tygodnie później, meczem z Levante, na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek, Barcelona przypieczętowała tytuł. Swój pierwszy po sześciu latach przerwy.