Konferencja Lewandowskiego, pierwsze zajęcia Sousy. Rusza zgrupowanie kadry

Musimy zbudować wiarę w zwycięstwo i poprzeć to ciężka praca – mówi nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa. Portugalczyk po raz pierwszy opowiadał w czwartek o planie na drużynę. Było o zaufaniu, wierze i wsparciu. Pierwszy egzamin pod koniec marca, kiedy Polska rozpocznie bój o awans na mistrzostwa świata.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek zdecydował, że zatrudni zagranicznego selekcjonera polskiej reprezentacji. Wybór padł na Portugalczyka. To Paulo Sousa. Nowy trener ma mało czasu i wielkie wyzwania przed sobą - mundial i mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Pierwszą konferencję prasową Portugalczyk Paulo Sousa zaczął od cytatu z Jana Pawła II, bo uznał, że polski papież też może motywować na boisku. Nowy trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej mężczyzn rozmawiał już z Robertem Lewandowskim. Nazwiska pierwszego bramkarza kadry nie podał, choć podobno go już wybrał. Piłkarski kalendarz nie sprzyja nowemu trenerowi, bo przed mistrzostwami Europy rozpoczynają się eliminacje do mundialu.

28.01 | - Dla mnie chodzi przede wszystkim o to, jak zarządzać przestrzenią gry - mówił Paulo Sousa, nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

Jest Portugalczykiem, ma 50 lat i za sobą piękną piłkarską karierę. Problem w tym, że w roli trenera wielu sukcesów nie odniósł, a do sukcesów ma poprowadzić naszą piłkarską kadrę. Paulo Sousa został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. To pierwszy raz, kiedy jest trenerem narodowej reprezentacji dorosłych piłkarzy.

Biało-Czerwonych czekają w marcu trzy mecze eliminacji mistrzostw świata, w których - mimo pandemii - mogą zagrać w silnym składzie. Zaczną od rywalizacji z Węgrami w Budapeszcie 25 marca. To będzie debiut Portugalczyka Sousy na stanowisku selekcjonera. Trzy dni później podejmą na stadionie Legii w Warszawie Andorę, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.

Pierwszy na zgrupowanie przyjechał - i to już w poprzednim tygodniu - skrzydłowy West Bromwich Albion Kamil Grosicki. Najwięcej zawodników, około dwudziestu, dotarło do stolicy w niedzielę.



View this post on Instagram A post shared by Kamil Grosicki (@kamilgrosicki10)

Z uwagi na pandemię COVID-19 zgrupowanie w Warszawie, podobnie jak jesienią ubiegłego roku, będzie odbywać się przy zachowaniu ścisłych zasad sanitarnych. Zawodników i sztab kadry wciąż obowiązuje specjalny protokół medyczny UEFA.

Zgodnie z procedurami wszyscy mają zostać trzykrotnie przebadani pod kątem koronawirusa, ale tym razem dojdą jeszcze jedne testy.

- Niezależnie od tych obowiązkowych badań przedmeczowych od razu po przyjeździe na zgrupowanie każdy przejdzie szybki test antygenowy - powiedział niedawno rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.



Piłkarzy oraz sztab będą oczywiście obowiązywać maseczki, nie tylko podczas przemieszczania się w hotelu.

- Tak naprawdę maseczek nie zakładamy jedynie przy spożywaniu posiłków i w trakcie treningów. Będziemy jeść przy stołach pięcioosobowych. Na treningi planujemy jeździć dwoma autokarami. Podzielimy się po równo, chodzi o to, żeby było mniej osób w jednym, dzięki temu zachowany określony dystans - podkreślił Kwiatkowski.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jakub Kwiatkowski o planach Paulo Sousy i reprezentacji Polski

Konferencje i treningi

Dziennikarze nie będą mieć bezpośredniego dostępu do piłkarzy, a konferencje prasowe - z wyjątkiem prawdopodobnie tych przedmeczowych i tuż po meczach - odbędą się w formie wideo. Pierwsza już w poniedziałek z udziałem Lewandowskiego. Początek o godzinie 13.45.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych kadrowicze przeprowadzą pierwsze zajęcia na boisku treningowym Legii. Dla Sousy będą one pierwszymi w reprezentacji Polski. We wtorek piłkarze mają trenować dwa razy.

Oglądaj Wideo: Fakty po południu "Musimy wskrzesić wiarę w zwycięstwo". Paulo Sousa przedstawił plan pracy z reprezentacją Polski

W ostatnim czasie najwięcej mówiono o wątpliwościach dotyczących występu w Londynie napastnika Bayernu oraz Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika, co przyznawali Sousa i prezes PZPN Zbigniew Boniek. Chodziło o przepisy dotyczące kwarantanny po powrocie z Wielkiej Brytanii dla piłkarzy występujących w Niemczech oraz we Francji.

Ostatecznie jednak wszyscy piłkarze będą mogli zagrać na Wembley. W piątek wieczorem Instytut Roberta Kocha, czyli organ określający obostrzenia sanitarne, jakie obowiązują w Niemczech, zaktualizował wytyczne związane z pandemią COVID-19. Według nowych regulacji Wielka Brytania przestała być traktowana przez Niemcy jako obszar najwyższego ryzyka.



PZPN ma już przesłane mailem pisma z Bayernu Monachium i Herthy Berlin zezwalające na udział Lewandowskiego oraz Piątka w tym meczu. Jest także podobny dokument z francuskiej federacji dotyczący Milika. W sobotę francuskie ministerstwo sportu zezwoliło na udział piłkarzy z ligi tego kraju na grę w meczach eliminacji MŚ poza Unią Europejską.



"Do Londynu pojedziemy w pełnym składzie. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Dodatkowe słowa podziękowania dla Kancelarii Premiera" - napisał już w piątkowy wieczór na Twitterze prezes Boniek.



Do Londynu pojedziemy w pełnym składzie Dziękuje wszystkim, którzy nam pomogli. Dodatkowe słowa podziękowania dla #KancelariaPremiera — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 19, 2021





Sousa, który w styczniu zastąpił na stanowisku selekcjonera Jerzego Brzęczka, powołał początkowo do kadry 35 zawodników, a następnie skrócił listę do 27 nazwisk.





Kadra na marcowe mecze eliminacji MŚ 2022:



Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).



Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Paweł Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento Calcio), Michał Helik (Barnsley FC), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Arkadiusz Reca (FC Crotone), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa).



Pomocnicy: Rafał Augustyniak (Ural Jekaterynburg), Kamil Grosicki (West Bromwich Albion), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Sebastian Kowalczyk, Kacper Kozłowski (obaj Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Jakub Moder (Brighton), Przemysław Płacheta (Norwich City), Bartosz Slisz (Legia Warszawa), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Piotr Zieliński (SSC Napoli).



Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), Karol Świderski (PAOK Saloniki).