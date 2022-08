Piłkarz Barcelony pobity, transfer niepewny. "Nie jesteśmy bezpieczni nawet w swoim domu"

Do napadu doszło kilka godzin po niedzielnym meczu katalońskiej drużyny z Valladolid. Opierające się na policyjnych źródłach hiszpańskie media pisały, że do domu piłkarza w Castelldefels na przedmieściach Barcelony wtargnęło czterech uzbrojonych w pręty napastników, którzy zaatakowali zawodnika.

Grozili mu także i jego żonie bronią, wymuszając otwarcie sejfu, z którego ukradli kilka klejnotów. Po wszystkim - to wersja przedstawiona przez kilku świadków - uciekli białym audi.



Coś, co trudno zrozumieć

"Statystyka Lewandowskiego, która przeraża rywali" Robert... czytaj dalej » Aubameyang potwierdził w środę, że został pobity. Co zrozumiałe, wyraził troskę o najbliższych, którzy, jak informuje, na szczęście nie doznali obrażeń.



"W niedzielę w nocy kilku agresywnych tchórzy włamało się do mojego domu, groziło mojej rodzinie, w tym dzieciom, aby ukraść parę rzeczy. Zranili mnie w szczękę, szybko dojdę do siebie. Dzięki Bogu, nikt inny nie ucierpiał fizycznie" - napisał Gabończyk.

Aubemyang nie jest pierwszym zawodnikiem, który podczas pobytu w katalońskim klubie padł ofiarą włamania. We wcześniejszych latach spotkało to też między innymi Luisa Suareza, Gerarda Pique czy Philippe Coutinho. Nigdy wcześniej rabusie nie posunęli się jednak do pobicia.

"Trudno zrozumieć i opisać uczucie, że nie jesteśmy bezpieczni nawet we własnym domu. Jednak jako rodzina przejdziemy przez to i pozostaniemy silni jak nigdy wcześniej. Dzięki za wsparcie, to dla nas wiele znaczyło" - zwrócił się do swoich fanów.

Źródło: Getty Images Pierre-Emerick Aubameyang

Uraz poważny, problemy z transferem?

Jak informują hiszpańskie media, powołujące się na angielski serwis The Athletic, obrażenia piłkarza są dość poważne. Szczęka, o której wspomina Aubameyang, ma być złamana. Podkreśla się, że uraz może zawodnika wykluczyć z gry nawet na kilka tygodni i mieć wpływ na jego dalszą karierę.

Po transferowej ofensywie katalońskiego klubu Gabończyk od jakiegoś czasu szykował się do zmiany klubu. Problemy zdrowotne mogą sprawić, że trudno będzie mu odejść. Czwartek jest ostatnim dniem okienka. Największe zainteresowanie piłkarzem wykazywała dotąd Chelsea.

Angaż w ekipie The Blues byłby dla niego powrotem do Londynu. W lutym tego roku do Barcelony przeniósł się z Arsenalu. Według dziennika "Marca" - negocjacje między klubami nie zostały zerwane.