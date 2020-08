Wpadka Aubameyanga z pucharem. "Być może upuszczanie trofeów to teraz moda"

Dublet Aubameyanga w finale Pucharu Anglii. Arsenal ma co świętować Derby Londynu w... czytaj dalej » Aubameyang ma ogromny wkład w triumf Arsenalu w tegorocznej edycji FA Cup. Już w półfinale popisał się skutecznością, kompletując dublet w wygranym 2:0 meczu z Manchesterem City. Wyczyn powtórzył w decydującym meczu z Chelsea.

Koledzy łapali się za głowy

O umiejętności strzeleckie Gabończyka kibice Kanonierów martwić się nie muszą, ale zdecydowanie musi on poprawić obchodzenie się z trofeami. Aubameyang nie zdołał utrzymać pucharu w rękach, gdy dochodził z nim do podium. Efektowna zdobycz upadła na murawę, a koledzy z drużyny złapali się za głowy.

- Musi nabrać doświadczenia z pucharami. Postaramy się w tym mu pomóc – żartował po wygranej menedżer Arsenalu Mikel Arteta.

Kłopoty Aubameyanga przewidział obrońca Rob Holding.

- Od początku, gdy tylko wziął puchar z podestu, widziałem, że coś jest nie tak. Spód pucharu nie wyglądał zbyt pewnie w jego rękach. Być może upuszczanie trofeów to teraz moda – mówił.



The smoothest trophy lift you're ever likely to see?



We think so



@Aubameyang7pic.twitter.com/dVisDCNVl7 — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2020





Aubameyang wrzucił później wideo do mediów społecznościowych, na którym widać przypięty pasami Puchar Anglii.



It’s safe now @Aubameyang7pic.twitter.com/GLrPtMsvmj — 433 (@433) August 1, 2020

Ivanović, Benitez, Ramos...

Holding nawiązał do podobnej wpadki Branislava Ivanovicia, byłego zresztą piłkarza Chelsea, który nie poradził sobie z utrzymaniem w rękach Pucharu Rosji. Kilka dni temu jego Zenit Petersburg zdobył go, wygrywając w finale 1:0 FK Chimki.

W tym przypadku straty były poważniejsze, gdyż puchar częściowo był zrobiony ze szkła.



A lo que se refieren cuándo dicen que hay que tener cuidado con la Copa pic.twitter.com/blRZibKmgy — Gaby Bibayoff (@GabyBibayoff) July 25, 2020





W 2006 roku trofeum po wygraniu Pucharu Anglii upuścił Rafa Benitez, który był wówczas menedżerem Liverpoolu.



Really? pic.twitter.com/zHhYqwfpiL — PMLEGEND Esq. (@PMLEGEND) August 1, 2020





Najbardziej znanym incydentem jest wpadka Sergio Ramosa. Obrońca Realu Madryt w 2011 roku wypuścił z rąk Puchar Króla. Cała drużyna znajdowała się wtedy na odkrytym piętrowym autobusie, a trofeum wpadło pod koła pojazdu.