Real poluje na bohatera Arsenalu. Potrzebuje 80 milionów euro

Kilka słow od trenera Chelsea Maurizio Sarriego po awansie do finału Ligi Europy. The Blues wyeliminowali po serii rzutów karnych Eintracht Frankfurt i o triumf w rozgrywkach zmierzą się w Baku z Arsenalem.

Maurizio Sarri: zasługujemy, by zdobyć trofeum

Trener Arsenalu po awansie do finału Ligi Europy. Kanonierzy pokonali w półfinałowym dwumeczu Valencię.

Unai Emery: to jeszcze nie koniec

Popis Aubameyanga. Arsenal pewnie wkroczył do finału Ligi Europy Po interesującym... czytaj dalej » Real latem zeszłego roku stracił lidera i największą gwiazdę. Cristiano Ronaldo po dziewięciu latach zdecydował się na zmianę otoczenia. Portugalczyk odszedł do Juventusu. Z zespołem pożegnał się także Zinedine Zidane. Trener z Francji m.in. poprowadził drużynę do zdobycia trzech Pucharów Europy z rzędu.

Nieudane eksperymenty z trenerami

Zidane został zastąpiony przez Julena Lopeteguiego. Były selekcjoner Hiszpanów nie potrafił zbudować zespołu, który byłby konkurencyjny nie tylko dla Barcelony. Pod koniec października jego miejsce zajął Santiago Solari. On stracił pracę w marcu. Na ławce trenerskiej po ponad rocznej przerwie ponownie zasiadł Zidane. Początek miał obiecujący, ale potem było o wiele gorzej.

Teraz Francuz szuka wzmocnień na nowy sezon. Najważniejszym zadaniem jest sprowadzenie bramkostrzelnego napastnika.

Real od dłuższego czasu mocno zabiega o Lukę Jovicia. Serbski napastnik Eintrachtu jest wyceniany na około 80 milionów euro. W tym sezonie 21-latek w 46 spotkaniach zespołu z Frankfurtu we wszystkich rozgrywkach strzelił 27 bramek i miał siedem asyst. Niemcy nie mają jednak ponoć zamiaru sprzedawać zawodnika. Jović z kolegami z zespołu w czwartek odpadł w półfinale Ligi Europy. Lepsi po serii rzutów karnych okazali się piłkarze Chelsea.

Aubameyang ma już prawie 30 goli

W równolegle rozgrywanych starciu Arsenal walczył na wyjeździe z Valencią. W ekipie z Londynu ponownie błysnął Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk strzelił trzy gole, a Kanonierzy zwyciężyli 4:2. W dwumeczu wygrali aż 7:3.

Zdaniem hiszpańskich mediów, z internetowym tabloidem "Don Balon" na czele, sprowadzenie Aubameyanga do Madrytu może być łatwiejsze niż Jovicia.

29-letni napastnik też jest wyceniany na ok. 80 milionów euro. Jego umowa z Arsenalem obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku. W obecnym sezonie były piłkarz m.in. Borussii Dortmund zdobył 29 bramek w 49 meczach. Wcześniej, gry grał w niemieckiej drużynie, strzelił 141 goli w 213 występach.

Zidane chce, aby Aubameyang walczył o miejsce na murawie z Karimem Benzemą, który w ostatnim sezonie nie miał żadnej konkurencji.