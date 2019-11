Posprząta w meczecie, rozładuje autokar. Najskromniejszy z wielkich piłkarzy

Niby nic wielkiego, ale jednak niewielu piłkarzy byłoby skorych do pomocy. Ostatnio świat obiegł film, na którym skrzydłowy wysiada z autobusu i jak gdyby nigdy nic pomaga rozładować autokar. Zawodnik chwycił za dwie zgrzewki wody i zaniósł je do budynku.



I doubt I will ever like a human being more than Sadio Mané. pic.twitter.com/oszRJrKLZA — (@ChrisvLFC) November 14, 2019

Oczywiście nagranie spotkało się z falą przychylnych komentarzy. I nic dziwnego - mało który piłkarz zdecydowałaby się na podobny krok, a nawet pomyślał o tym, by pomóc.

Buduje szkoły, pomaga najbiedniejszym

W ubiegłym roku o Mane było głośno po tym, jak po jednym z ligowych spotkań udał się do meczetu, w którym sprzątał łazienkę. Ojciec piłkarza był imamem w senegalskiej wiosce Bambali, a sam zawodnik jest gorliwym muzułmaninem.



Liverpool FC footballer Sadio Mane cleaning the mosque toilets and wudhu area. mA #humblingpic.twitter.com/eNIxZzSLTf — Khalil Laher (@khalillaher) September 1, 2018





Natomiast w tym roku odwiedził rodzinne miasto i zapłacił za budowę szkoły oraz stadionu. Ponadto wspiera najbiedniejszych - osobom żyjącym w skrajnym ubóstwie wypłaca co miesiąc po 70 euro.

- Nie interesują mnie luksusy, nie potrzebuję ich, wolę, aby moi rodacy dostali choć część tego, co dało mi życie - powiedział w październiku.

Innym razem wręczył swoją koszulkę chłopcu od podawania piłek, czym kompletnie go zaskoczył. Ten postanowił uściskać sportowca.



Class act from Mane #mane#ballboy#supercup#lfcpic.twitter.com/6qKoB11MuU — Stephen Cramp (@stephencramp) August 14, 2019





W obecnym sezonie Mane znajduje się w wybornej formie. W 17 spotkaniach w barwach Liverpoolu strzelił 11 goli i zanotował pięć asyst. W czerwcu wygrał w barwach The Reds Ligę Mistrzów. Obecnie jego klub prowadzi w tabeli Premier League.