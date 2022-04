Chwytający za serce wpis Lukasa Podolskiego. Wsparł górników

Zobacz do jakiej sytuacji doszło podczas sobotniego meczu Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin. Na miejscu interweniowała policja.

Zaledwie kilkanaście minut po przylocie do Katowic, Lukas Podolski, nowy gracz Górnika Zabrze. Udzielił pierwszego wywiadu dziennikarzom. - Jak się czuję? Jestem w domu - wyznał niemiecki mistrz świata z 2014 roku.

- Dzień dobry, jestem w domu, cieszę się - to pierwsze słowa piłkarza po przylocie.

W kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do serii wybuchów w nocy z wtorku na środę. Życie straciło aż pięciu górników, a poza tym 21 osób trafiło do szpitali.

Ponadto dziesięciu pracowników kopalni w ciężkim stanie przebywa w Centrum Leżenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Poszkodowanych zostało w sumie 25 osób. Akcja ratownicza od wielu godzin prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach. Jastrzębska Spółka Węglowa podała w czwartek rano, że w dalszym ciągu nie udało się odnaleźć siedmiu zaginionych pracowników.

Piękne słowa Podolskiego

Lukas Podolski, który przed rozpoczęciem sezonu zasilił szeregi Górnika Zabrze, w mediach społecznościowych zamieścił wpis odnoszący się do tragedii.

"Piłka nożna, zwycięstwa są ważne. Nic nie jest tak ważne jak życie. Jesteśmy z Wami Górnicy! Bez Was nie byłoby Górnika, bez Was nie byłoby Śląska. Łączę się w bólu z rodzinami zmarłych na Kopalni Pniówek. Ratownikom przesyłam wsparcie w akcji ratunkowej! Szczęść Wam Boże" - napisał piłkarski mistrz świata z 2014 roku.



Od czwartku akcja ratownicza jest znacznie utrudniona. Doszło bowiem do kolejnych wybuchów, a rejon kopalni nadal jest niestabilny. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach poinformował, że dziesięciu ratowników zostało poszkodowanych.

Wojewoda śląski podjął decyzję o wprowadzeniu na terenie całego województwa jednodniowej żałoby. Będzie ona obowiązywać w niedzielę 24 kwietnia.