Piękny gest kibiców. Kontynuują dzieło tragicznie zmarłego piłkarza

Tragiczny zwrot akcji. Atsu miał wylecieć z Turcji na parę godzin przed trzęsieniem ziemi Poruszająca... czytaj dalej » Atsu zaginął w wyniku trzęsienia ziemi, jakie na początku lutego nawiedziło Turcję oraz Syrię. Jeszcze na kilka godzin przed tragedią 31-latek strzelił gola w wygranym meczu Hataysporu z Kasimpasą (1:0). 18 lutego odnaleziono jego ciało po wielu dniach poszukiwań.

Atsu pomagał dzieciom w Ghanie

Po śmierci piłkarza charytatywną zbiórkę w internecie zorganizowali kibice Newcastle United, czyli klubu, w którym pomocnik występował w latach 2016-2021. Pieniądze mają trafić na rzecz fundacji "Arms Around the Child", której celem jest wybudowanie szkoły w Ghanie.

"Nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Często powtarzał, że kiedy wraca do domu, jest szczęśliwy. Jego pragnienie pomocy innym poskutkowało współpracą z organizacją, której był ambasadorem" - napisano w opisie zbiórki grupy kibicowskiej "The Talk of Tysenide".

"Mamy nadzieję, że fani Newcastle przyłączą się do zbiórki, przekazując tyle, na ile ich stać, by pomóc sprawie bliskiej sercu Christiana" - dodano.