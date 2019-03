Karuzela już ruszyła. Pięciu kandydatów na nowego trenera Realu

- Na tę porażkę złożyło się wiele kwestii, mamy sporo materiału do analizy. Mimo wszystko nie złożę rezygnacji, nie w tak trudnym momencie klubu - w ten sposób trener Realu Madryt Santiago Solari tłumaczył się z kompromitującej porażki 1:4 z Ajaksem Amsterdam i odpadnięcia obrońców tytułu z Ligi Mistrzów.

Sezon Królewskich zakończył się de facto we wtorkowy wieczór, gdy Ajax w Madrycie wygrał 4:1 i wyrzucił obrońców trofeum z Ligi Mistrzów. To było kolejne upokorzenie ekipy Solariego, która po porażkach z Barceloną odpadła z walki o krajowy puchar, a w lidze traci do lidera z Katalonii 12 punktów.



Dziennik "Marca" podał, że argentyńskiego trenera nic już nie uratuje. Po zakończeniu sezonu pożegna się z posadą.

Mourinho gotowy wrócić

Faworytem prezydenta Florentino Pereza ma być Zidane, który zostawił Real z trzema pucharami Ligi Mistrzów i z jednym za mistrzostwo Hiszpanii. Według telewizji La Sexta szef Królewskich skontaktował się w tej sprawie z Francuzem, a ten wyraził ponoć chęć powrotu do klubu od czerwca. Zidane, gdyby ponownie przejął stery, dostałby wolną rękę w budowie nowego zespołu. A to oznaczałoby rewolucję.

Drugim kandydatem jest Jose Mourinho, który od grudnia pozostaje bez pracy po zwolnieniu z Manchesteru United. Portugalczyk - cytowany przez gazetę "El Pais" - wyznał, że zachował "fantastyczne wspomnienia" z czasów, gdy w latach 2010-2013 zarządzał szatnią Realu.

- Praca w Madrycie była wyjątkowym doświadczeniem. W spektakularny sposób zdobyliśmy tytuł w Primera Division. Owszem, przeżywaliśmy również złe chwile, sam popełniałem błędy, ale w ten sposób stałem się lepszym trenerem - powiedział Mourinho.



I dodał: - Nie miałem żadnego problemu z powrotem do Chelsea. Nie inaczej będzie więc w przypadku Realu czy też Porto oraz Interu.

Lista już zatrudnionych

Według dziennikarzy "Marki" relacje Portugalczyka z byłym pracodawcą są co prawda dobre, ale Real powinien szukać szkoleniowca o innym profilu. Dlatego wśród potencjalnych następców Solariego dziennik wymienia pracującego w Liverpoolu Juergena Kloppa, opiekuna Juventusu Massimiliano Allegriego czy menedżera Tottenhamu Mauricio Pochettino.

W ich przypadku problemem mogą być jednak obowiązujące kontrakty z obecnymi klubami, co w roli faworytów do objęcia schedy po Solarim stawia Zidane'a i Mourinho.