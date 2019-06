Co zagrało, a co poszło nie tak? Wnioski po meczu Polaków

- Sprawa zmiany klubu nie zaprząta mi głowy, teraz skupiam się na reprezentacji. Potem mam mistrzostwa Europy U-21, a co będzie później - zobaczymy. Byłem na zgrupowaniu już wcześniej, więc wiem jak wszystko funkcjonuje. Czuję się pewniejszy siebie i oby to przełożyć na treningi - powiedział przed zgrupowaniem kadry Sebastian Szymański. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Jest pewien komfort w przygotowaniach do tych dwóch najbliższych meczów. Ważne, że możemy podejść do nich, mając sześć punktów, a nie nóż na gardle. Nastroje są bardzo dobre. O rywalach nie wiemy jeszcze zbyt wiele, będziemy dopiero analizować ich grę. Wiemy, że i jedni, i drudzy mają po cztery punkty i nie przegrali jeszcze meczu. Dlatego wszystko jest możliwe, zarówno dla nich, jak i dla nas - powiedział przed zgrupowaniem kadry Grzegorz Krychowiak. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Wszystko wygląda bardzo dobrze, jestem zdrowy. Od wtorku trenowałem indywidualnie, od czwartku już z drużyną na pełnych obrotach, także zdrowie i chęci do gry są. W kadrze trochę się pozmieniało, dla mnie jest trochę nowych twarzy, bo nie było mnie na zgrupowaniu od mundialu. Atmosfera jest jednak świetna, wszyscy chcą ciężko pracować. Wiemy, jaki mamy przed sobą cel i to jest najważniejsze - powiedział przed zgrupowaniem kadry Maciej Rybus. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Nie odbieram nieznanych numerów, Brzęczek napisał SMS-a z prośbą o kontakt. Nie wierzyłem, myślałem, że ktoś mnie wypuszcza. Jak usłyszałem głos, to już trenera poznałem, mimo że wcześniej nie znałem go osobiście. Bardzo się ucieszyłem. Przed rewanżowym meczem barażu czytałem, że kto inny ma przyjechać w miejsce Wojtka Szczęsnego, więc nie liczyłem na powołanie. Zarezerwowałem już nawet wakacje. Kadra przyjęła mnie sympatycznie - powiedział przed zgrupowaniem kadry Rafał Gikiewicz. Mecz Polska-Izrael w poniedziałek 10 maja.

Oto 4 subiektywne powody, dla których Polacy powinni obawiać się wyjazdu do Macedonii Północnej. Mecz w ramach eliminacji do ME odbędzie się w piątek o godz. 20:45.

Subiektywna ocena meczu Macedonia – Polska (0:1) w el. do ME 2020. Wygraliśmy, ale nasza gra pozostawiała wiele do życzenia. Oto wnioski Eurosportu.

Tak relacjonowaliśmy spotkanie Polaków

Najlepszą wiadomością po piątkowym meczu jest wynik i trzy zdobyte punkty. Niestety na tym w zasadzie koniec pozytywów. Nie wszyscy piłkarze zagrali na miarę swoich możliwości, a selekcjoner ponownie nie ustrzegł się błędów w wyborze podstawowej jedenastki. Inna sprawa, że w porę zareagował, dzięki czemu udało się zwyciężyć.

Piątkowi rywale reprezentacji Polski w dotychczasowych spotkaniach najsłabiej prezentowali się w defensywie – tracili na własnej połowie dużo piłek i nie radzili sobie z pressingiem przeciwników. Dlatego trudno zrozumieć, z jakiego powodu Brzęczek postawił na grę tylko jednym napastnikiem - Robertem Lewandowskim. Nie ulega wątpliwości, że gdyby piłkarzowi Bayernu od początku partnerował Krzysztof Piątek lub Arkadiusz Milik, to Macedończycy musieliby bardziej uważać na dwóch snajperów, co prawdopodobnie przełożyłoby się na więcej miejsca dla pozostałych zawodników z talii Brzęczka.



Tymczasem gospodarze - grający trójką piłkarzy w defensywie - narzucili swój styl gry, bardzo dobrze kontrowali i atakowali skrzydłami, podczas gdy Biało-Czerwoni mieli ogromne kłopoty w rozegraniu, a osamotniony i często podwajany "Lewy" nie miał nic do powiedzenia w starciach z obrońcami. Na szczęście po przerwie Brzęczek naprawił swój błąd, zamienił bezproduktywnego Przemysława Frankowskiego na Piątka, a ten błyskawicznie odwdzięczył się golem.

Jaki był pomysł na grę w ofensywie? W pierwszej połowie nie było widać żadnego. Piotr Zieliński ponownie był mało widoczny i wyróżnił się tak naprawdę zaledwie jednym podaniem, przy którym i tak Kamil Grosicki był na spalonym. Zawodnik Hull City kilka razy zdecydował się na indywidualne akcje lewą stroną, ale pożytek był z nich marny - jedna z nich zakończyła się fatalnym strzałem.



Lewandowski? Próbował pomagać w rozegraniu, ale co z tego, jeśli jego koledzy nie wychodzili na pozycje i nie pokazywali się do gry. Klich? Cofnięty i niewidoczny jak Zieliński. Frankowski? Jedna nieudana akcja, po przerwie już nie pojawił się na boisku. Z bocznych obrońców kilka razy do przodu poszedł Bartosz Bereszyński, jednak głównie po to, by po otrzymaniu piłki zaraz podać do tyłu - było widać, że nie czuje się najlepiej na lewej stronie. Do tego wszystkiego należy dodać mnóstwo niedokładności, chaosu i strat.

W drugiej odsłonie było lepiej, ale niewiele lepiej. Wejście Piątka niemal od razu zaowocowało bramką. Natomiast najlepszą akcję Polacy przeprowadzili w 63. minucie, ale wówczas znakomitej sytuacji nie wykorzystał Grosicki - udział w tej akcji miał, a jakże, Piątek.

Jednak Polacy dalej mieli problem, by utrzymać się przy piłce i po piętnastu minutach rywale przebudzili się. Co więcej, mogli wyrównać w 75. minucie, ale wówczas świetną interwencją popisał się Łukasz Fabiański. Polski bramkarz raz jeszcze wykazał się czujnością pod koniec spotkania.

Zawodnik Lokomotiwu przyjechał na zgrupowanie, był zdrowy i gotowy do gry, ale nie znalazł się w podstawowym składzie na mecz Macedonią Północną. Selekcjoner tłumaczył, że ponieważ za jego kadencji Rybus pojawił się na kadrze po raz pierwszy, chciał mu się lepiej przyjrzeć i dlatego postawił od początku na innych zawodników. To dość niecodzienny argument, biorąc pod uwagę, że jednak zawodnik na jakiejś podstawie dostał powołanie.

Aż prosiło się, by były piłkarz m.in. Legii Warszawa i Olympique Lyon zagrał w miejsce Bereszyńskiego, który ewidentnie nie radził sobie z lewej strony i nie pokazał praktycznie nic w ofensywie. Współpraca Rybusa z Grosickim zapewne układałaby się zdecydowanie lepiej. Jednak na podstawie tego spotkania nie można wydać takiej oceny - gracz Lokomotiwu zmienił w 70. minucie właśnie "Grosika", a zamiast na lewej obronie zagrał na lewej pomocy. W tym momencie Polacy koncentrowali się przede wszystkim na obronie i kontrach.

Warto stawiać na Piątka

Żadne odkrycie, ale selekcjoner w spotkaniu z Macedonią Północną, podobnie jak z Austrią, nie widział zawodnika AC Milan w pierwszym składzie. A przecież w starciu z Austriakami to właśnie wejście Piątka w drugiej połowie sprawiło, że Polacy wywalczyli trzy punkty - strzelił jedynego gola. Teraz sytuacja powtórzyła się - w 47. minucie napastnik Biało-Czerwonych po dośrodkowaniu z rzutu rożnego uderzył niezbyt mocno przewrotką, ale futbolówka ostatecznie wpadła do bramki.

Szkoda nie stawiać na snajpera, którego piłka szuka w polu karnym. Tym bardziej, że poza golem Piątek pomagał w rozgrywaniu i ewidentnie zdjął część obowiązków z barków Lewandowskiego, który w końcu miał więcej miejsca, by samemu poszukać gola.

Niewidoczny Zieliński

Niestety, ale to już niemal tradycyjne pytanie po spotkaniach reprezentacji Polski. Kiedy, jak w nie w meczach z takimi rywalami pomocnik SSC Napoli ma brać na siebie odpowiedzialność? Przecież to jasne, że w meczach o punkty trzeba walczyć i przede wszystkim próbować jak najlepiej wykorzystać własne atuty. Co zaprezentował w piątek Zieliński? Walka i pressing - mało. Kombinacyjna gra - prawie jej nie było, za co część winy ponoszą koledzy. Ostatnie podanie - brak. Przegląd pola - nic z tych rzeczy. Strzały z dystansu - zero. Czy tak gra zawodnik wyceniany na ponad 40, a nawet 50 milionów euro?

Źródło: Newspix Zieliński ponownie nie błyszczał w meczu kadry

Widać, że Zieliński ma ogromny problem, by odnaleźć się w kadrze. Zresztą było tak już za czasów Adama Nawałki. W ostatnim sezonie w klubie również grał w kratkę, ale raz na kilka kolejek potrafił zanotować naprawdę świetny występ. Niestety w koszulce z orłem na piersi takich spotkań rozegrał mało, bardzo mało. A przecież dla 25-latka to już 44. mecz w reprezentacji. Czy rzeczywiście jeszcze kiedyś zagra na miarę swoich dużych możliwości? I kiedy?

Macedonia - Polska 0:1 (0:0)

Bramka: Krzysztof Piątek (47')

Trzecia kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Piątek, 7 czerwca Austria - Słowenia

1:0 Łotwa - Izrael

0:3 Macedonia Północna - Polska 0:1

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Polska 3 9 4-0 2. Izrael 3 7

8-3 3. Macedonia Północna

3 4 4-3 4. Austria 3 3

3-5 5. Słowenia 3 2 2-3 6. Łotwa

3 0 1-8