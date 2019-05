Piątek z golem sezonu w AC Milan. Zobacz to wyjątkowe trafienie

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Polski napastnik otrzymał prestiżowe wyróżnienie i pozłacaną statuetkę w trakcie 24. gali "Premio Gentleman Fair Play 2019". Fani docenili jego pierwszego gola z meczu z Atalantą. I trudno im się dziwić.

Źródło: East News Piątek potrafi zdobyć efektownego gola

"Perfekcyjny wieczór"

Piątek swoje wyjątkowe trafienie zaliczył w połowie lutego. Przy podaniu z lewej strony był tyłem do bramki i w towarzystwie obrońcy. Zdołał jednak złożyć się do strzału i w ekwilibrystyczny sposób z powietrza skierował piłkę do siatki. Później jeszcze raz trafił do bramki Atalanty, a jego zespół wygrał 3:1.



Na poniedziałkowej gali w Mediolanie Piątek pojawił się w towarzystwie swojej partnerki Pauliny Procyk.



"Perfekcyjny wieczór" - napisał piłkarz pod zdjęciem umieszczonym na Instagramie.



Wyświetl ten post na Instagramie. Perfect evening #milano #acmilan #gentlemanfairplay #withmylove #kp19 Post udostępniony przez Krzysztof Piątek (@pjona_9) Maj 20, 2019 o 1:13 PDT





Fani Milanu szybko pokochali polskiego napastnika i bardzo doceniają jego gole. Ułożyli nawet o nim przyśpiewkę. Trudno im się dziwić. Polak w 14. meczach Serie A strzelił dla Milanu dziewięć goli. Do swojego dorobku dorzucił jeszcze dwa trafienia w Pucharze Włoch. Licząc jeszcze jego wcześniejsze występy z FC Genoa, w obecnym sezonie ligowym zdobył 22 bramki.

W ostatnim meczu sezonu 26 maja mediolańczycy zagrają na wyjeździe ze SPAL. Zespół Piątka walczy o miejsce w Lidze Mistrzów na przyszły sezon. Przed finałową kolejką Milan jest piąty i traci punkt do zajmującego czwartą pozycję Interu.