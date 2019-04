Piątek wśród pięciu wybrańców. Prezentuje nową koszulkę Milanu

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach w ELEVEN SPORTS w Player.pl

Polski snajper błyskawicznie zyskał uwielbienie kibiców Milanu. Choć dołączył do zespołu w zimowym oknie transferowym, to już w swoim drugim meczu dla ekipy z San Siro strzelił dwa gole i walnie przyczynił się do wyeliminowania SSC Napoli w Pucharze Włoch. Do tej pory Piątek zdobył 10 bramek w 16 występach dla Rossonerich. Dlatego nie dziwi, że jego wizerunek został wykorzystany w kampanii promującej nową koszulkę.

Do sieci wyciekł baner reklamowy stworzony przez sponsora technicznego mediolańskiego klubu. Znalazło się na nim mięciu zawodników: Tiemoue Bakayoko, Lucas Paqueta, Alessio Romagnoli, Suso i Piątek. Sporą niespodzianką jest obecność zwłaszcza pierwszego z wymienionych, który jest tylko wypożyczony z Chelsea. Niewykluczone, że tym samym wysłano sygnał świadczący o chęci kupna środkowego pomocnika.

Piątek znalazł się tuż za Romagnolim, który pełni funkcję kapitana. Oczywiście, Polak w charakterystyczny dla siebie sposób ułożył dłoń w "pistolet", co jest jego firmową cieszynką po strzelonych golach.



BREAKING NEWS - here we go

BOOM#exclusive#acmilanpic.twitter.com/BsMVkD1oAU — redNblack (@pedro_cojones) April 26, 2019

Powrót do klasyki

Nowe koszulki nawiązują do klasyki z lat 1984-1986. Charakteryzuje je duża liczba wąskich pasów. W podobnych strojach piłkarze Milanu występowali m.in. w sezonie 1999/2000 i 2011/2012. Natomiast tym razem zrezygnowano z kołnierzyka zapinanego na guziki.

Czas pokaże, czy nowe trykoty przyniosą szczęście Piątkowi i spółce. We wspomnianych sezonach, w których królowały wąskie pasy, klub nie odniósł większych sukcesów.