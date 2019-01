Piątek strzelał gole, Dzierżoniów szalał. "Zanotowano wstrząsy wtórne"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl.

Piątek potrzebował 27 minut, żeby zdobyć serca czerwono-czarnej części Mediolanu i wyrzucić Napoli z Pucharu Włoch. Po każdym z goli tradycyjnie odpalił "rewolwery", to jego znak firmowy - dłonie ułożone na wzór broni.

Źródło: Getty Images Piątek i jego charakterystyczna radość po golach

Na pokaz inwencji kibiców Milanu też nie trzeba było długo czekać. Szybko wymyślili przyśpiewkę na rzecz nowego idola, a gdy pod koniec meczu Piątek schodził z boiska, urządzili mu ciepłe pożegnanie.

Oglądaj Wideo: tvn24, Twitter Kibice śpiewają o Krzysztofie Piątku



- Już jest bogiem, już jest gwiazdą. Oby trwało to jak najdłużej, bo wiemy, że łaska kibiców, zwłaszcza włoskich, na pstrym koniu jeździ. Przecież gdy Higuain w Mediolanie nie strzelał, to potrafiono go nienawidzić. Miejmy nadzieję, że Krzysiek odczuje tylko te dobre strony - liczy Bolisęga.

Duże wartości w skali Richtera

To on wypatrzył Piątka w Niemczy, rodzinnej miejscowości piłkarza, i zaprosił 11-letniego chłopaka na treningi do prowadzonej przez siebie szkółki w Dzierżoniowie. Dziś ta miejscowość na Dolnym Śląsku pęka z dumy, a Piątek jest jej najpopularniejszym ambasadorem.

Źródło: A. Bolisęga/archiwum prywatne Przyszły reprezentant Polski z kolegami z Lechii Dzierżoniów



- Podobno zanotowano w naszym mieście wstrząsy wtórne, o dużych wartościach w skali Richtera. Tak się u nas mieszkańcy cieszyli po golach Krzyśka dla Milanu - żartuje Bolisęga, kiedyś trener, a dziś wiceburmistrz Dzierżoniowa.



Po wtorkowym meczu pogratulował bohaterowi Milanu. - Wysłałem SMS-a, Krzysiek odpisał mi późno w nocy, bo miał mnóstwo rozmów z dziennikarzami. Napisał, że dziękuje za gratulacje i że czuje się świetnie - odtwarza wymianę wiadomości z Piątkiem odkrywca jego talentu.

Tata czeka na lepsze mecze

W środę Bolisęga spotkał się z tatą piłkarza, panem Władysławem. We dwóch dokładnie analizowali mecz. Nie brakowało wstrzemięźliwych ocen. - Tata powiedział, że Krzysiek zagrał dobrze. Ja mu na to: ale Władku, on zagrał nie dobrze, ale bardzo dobrze. Tata wtedy odparł, że te bardzo dobre spotkania to jeszcze przed nim - śmieje się wiceburmistrz.

Z Piątkiem seniorem ustalili już szczegóły wyjazdu do Włoch, na marcowe derby Mediolanu. Pojadą we czterech, razem z nimi między innymi Paweł Sibik, były reprezentacyjny pomocnik, nieoczekiwany uczestnik mundialu w 2002 roku, a dziś prezes Lechii Dzierżoniów. Sibik również, jak Piątkowie, pochodzi z Niemczy.

Źródło: eurosport.pl Najdroższe transfery Polaków w historii



Polski napastnik robi furorę we Włoszech. W pół roku w Genui strzelał jak na zawołanie, uzbierał 19 goli w 21 meczach i zasłużył na transfer do Milanu za 35 mln euro. W zeszłym tygodniu podpisał 4,5-letni kontrakt. Już nie brakuje opinii, że kwota, jaką mediolańczycy za niego zapłacili, była promocją.

Zresztą w Italii, także dzięki Piątkowi, pokochali polskich piłkarzy. W Serie A jest ich już 16, a niebawem będą kolejni.