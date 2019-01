Piątek coraz bliżej AC Milan. Rozmowy na finiszu

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Hiszpańskie radio: Real pyta o Piątka, Genoa to potwierdza Jak twierdzi... czytaj dalej » Inni dyrektorzy Milanu Ivan Gazidis i Paolo Maldini przebywają obecnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie negocjują m.in. przyszłość innego napastnika drużyny Gonzalo Higuaina. Co jest ważne, bo jeśli Argentyńczyk odejdzie do Chelsea, klub będzie potrzebował innego snajpera. Jeśli rozmowy z londyńczykami nie powiodą się, może to oznaczać, że Polak nie trafi na San Siro.

Przepychanka z Realem Madryt

Mediaset kontynuuje temat z poniedziałku, o czym informował eurosport.tvn24.pl. Tego samego dnia media hiszpańskie i włoskie podały, że polskim napastnikiem są poważnie zainteresowane Real Madryt i Milan.

Sport Mediaset przekonuje, że Genoa chce sprawdzić, czy Królewscy spróbują przebić ofertę mediolańczyków. Wcześniej mieli się kontaktować z przedstawicielami Piątka.

Według informacji z poniedziałku Polak jest zdecydowany na transfer do Rossonerich. "Piątek jest zdania, że to jedyny wielki klub, który zagwarantowałby mu miejsce w wyjściowej jedenastce" – cytowaliśmy włoską telewizję dzień wcześniej.

Serwis "Weszło!" podał, że we Włoszech przebywają przedstawiciele agencji menedżerskiej napastnika Fabryka Futbolu, którzy negocjują kontrakt Piątka z Milanem.