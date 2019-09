Piast przerwał serię porażek. Beniaminek skarcony w trzy minuty

- Jesteśmy postrzegani jako faworyt, ale trzeba to udowodnić na boisku - powiedział przed meczem trener Piasta Waldemar Fornalik. Gliwiczanie przegrali ostatnie dwa spotkania - z Lechią u siebie 1:2 i Cracovią na wyjeździe 0:2. W meczu z Rakowem też nie byli zespołem wyraźnie lepszym, ale ostatecznie mogli cieszyć się z czwartego zwycięstwa w sezonie.

Szybki gol Rakowa

Miał być lider, jest porażka. Legia słaba w Płocku To nie był mecz... czytaj dalej » Gospodarze jako pierwsi zagrozili bramce rywali, ale strzał przy słupku Piotra Parzyszka pewnie wyłapał Michał Sapała. W odpowiedzi, w szóstej minucie Raków przeprowadził kontrę, po której objął prowadzenie. Najpierw Michał Skóraś posłał doskonałe podanie do wbiegającego w pole karne Piasta Miłosza Szczepańskiego. Ten odegrał na środek do Felicio Browna Forbesa, który wpakował piłkę do pustej bramki. Kostarykanin strzelił już czwartego gola w sezonie. To więcej niż w całych poprzednich rozgrywkach w barwach Korony Kielce (19 meczów i trzy bramki).



Piast długo nie potrafił odpowiedzieć na tego gola. W grze mistrzów Polski brakowało płynności. Dopiero po pół godzinie zaczęli stwarzać sobie dogodne sytuacje. Na bramkę częstochowian strzelali Parzyszek i Tomasz Jodłowiec, ale Gliwa był na posterunku.

Po zmianie stron jako pierwsi zaatakowali gospodarze, ale ponownie to przeciwnicy byli bliżej szczęścia. Po szybkiej kontrze Daniel Bartl trafił w poprzeczkę. Chwilę później groźnie strzelał Szczepański, a następnie Skóraś. Niewiele pomylił się także po rzucie rożnym Jarosław Jach.

Źródło: PAP/EPA Gol Felicio Browna Forbesa nie dał punktów

Wydawało się, że Raków kontroluje wydarzenia boiskowe. Niespodziewanie mistrzowie Polski wyrównali w 78. minucie po rzucie karnym Gerarda Badii.

Sędzia Wojciech Myć podyktował jedenastkę po zagraniu Igora Sapały. Pomocnik Rakowa stał przed linią bramkową, kiedy po strzale Patryka Sokołowskiego piłka trafiła w jego udo, a następnie w rękę. Sapała dostał za to czerwoną kartkę. Wcześniej, w tej samej akcji, piłkarze Piasta kilkukrotnie bez powodzenia uderzali na bramkę gości, ale byli przepisowo blokowani.



Po odbiciu od uda piłka leciała w kierunku bramki, stąd karny. Gdyby piłka po odbiciu od uda leciała w kierunku środka boiska i wtedy dotknęła ręki, to nie byłoby karnego. Było to szeroko wyjaśniane przy okazji kontrowersji w meczu Lechia - Legia i interwencji ”Jędzy”. — Mateusz Bednarczyk (@m_bednarczyk) September 20, 2019

Ta sytuacja wyraźnie podłamała przyjezdnych. Piast ruszył do ataku. Po trzech minutach podopieczni Fornalika już prowadzili. Jorge Felix wpadł w pole karne gości, płasko dośrodkował, a interweniujący Skóraś... wbił piłkę do własnej bramki.

Mimo prób ze strony Rakowa, wynik nie uległ już zmianie.

Po tym zwycięstwie mistrzowie kraju awansowali na szóste miejsce w tabeli, zaś częstochowianie pozostali na dwunastej pozycji.

Piast Gliwice - Raków Częstochowa 2:1 (0:1)

Bramki: Felix (78'-karny), Skóraś (81'-samobójcza) - Felicio Brown Forbes (6')

Żółta kartka - Piast Gliwice: Tom Hateley, Jorge Felix, Piotr Malarczyk. Raków Częstochowa: Tomas Petrasek, Jarosław Jach.

Czerwona kartka - Raków Częstochowa: Igor Sapała (77-za zagranie ręką).

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów 4 260.

Piast Gliwice: Plach - Tomasz Mokwa, Uros Korun, Piotr Malarczyk, Mikkel Kirkeskov - Sebastian Milewski, Tomasz Jodłowiec (70. Patryk Sokołowski), Tom Hateley, Gerard Badia (90+1. Tomas Huk) - Jorge Felix, Piotr Parzyszek (60. Patryk Tuszyński).

Raków Częstochowa: Michał Gliwa - Emir Azemovic (86. Aleksandyr Kolew), Tomas Petrasek, Jarosław Jach - Michał Skóraś, Petr Schwarz, Miłosz Szczepański (90. Andrija Lukovic), Sebastian Musiolik (88. Rusłan Babenko), Igor Sapała, Daniel Bartl - Felicio Brown Forbes.