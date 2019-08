Mistrzowie Polski nadal z zaciągniętym ręcznym. Pierwsza strata Pogoni

Dwumecz z Riga FC w eliminacjach do Ligi Europy jeszcze długo będzie się śnił kibicom Piasta. Niespodziewanie mistrz Polski musiał uznać wyższość łotewskiej drużyny, tracąc decydująca bramkę w samej końcówce. Katem piłkarzy z Gliwic w ostatni czwartek został Kamil Biliński.

Zapomnieć o Rydze

Gracze trenera Waldemara Fornalika szybko musieli się jednak otrząsnąć. W 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmowali lidera. Drużyna Pogoni Szczecin do Gliwic przyjechała z kompletem punktów.

Do 34. minuty żadna ze stron nie potrafiła stworzyć zagrożenia pod jedną z bramek. Wtedy jednak potężny strzał z dystansu oddał Ricardo Nunes. Frantisek Plach nie dał się jednak zaskoczyć.

Lechia w końcu się przełamała. Czerwona kartka dla gwiazdora na ławce Do trzech razy... czytaj dalej » Chwilę później znów doszło do pojedynku tych graczy. I tym razem górą był bramkarz Piasta, broniąc w dobrym stylu strzał z ostrego kąta Nunesa.

W końcu odpowiedzieli też gospodarze. Tuż przed przerwą w pole karne wbiegł Tom Hateley. Anglik spudłował i wydaje się, że lepszym wyborem w tej sytuacji było podanie do znajdującego się na jedenastym metrze Piotra Parzyszka. Napastnik Piasta miał o to spore pretensje do Hateleya.

Parada Stipicy

Kwadrans przed końcem piłkę meczową na nodze miał Jorge Felix. Hiszpan znalazł się bez krycia w polu karnym gości i zdecydował się w techniczny sposób wykończyć akcję. Fenomenalną paradą popisał się jednak Dante Stipica. Z dużym prawdopodobieństwem była to najlepsza obrona w 3. kolejce.

Ostatecznie w Gliwicach kibice na gole się nie doczekali. Piast wciąż pozostaje bez zwycięstwa w tym sezonie w lidze, natomiast Pogoń straciła pierwsze punkty.

Piast Gliwice - Pogon Szczecin 0:0