Piast przeważał, Pogoń strzeliła. "Boli bardzo"

Oba zespoły zaczęły sezon ligowy od wyjazdowych porażek - gliwiczanie przegrali ze Śląskiem Wrocław 0:2, a Pogoń - z Cracovią 1:2. Drużyna z Gliwic w czwartek wygrała w Mińsku z białoruskim Dynamem 2:0 i awansowała do 2. rundy eliminacji Ligi Europy.

Nieskuteczny Piast

Demony nie opuściły Legii. Jagiellonia zdobyła Warszawę Kolejne w ciągu... czytaj dalej » Goście w pierwszej połowie skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu dostępu do własnej bramki. Najwięcej problemów sprawiał im Jakub Świerczok. Napastnik Piasta najpierw uderzył z bliska ponad poprzeczką, a potem płaskim strzałem zza pola karnego zmusił do interwencji bramkarza. Golkiper gospodarzy Frantisek Plach mógł się do przerwy spokojnie rozkoszować cieniem, w którym znajdowało się jego pole karne.



Drugą połowę gliwiczanie zaczęli od strzału Patryka Lipskiego, jednak tak lekkiego, że nie mógł zaskoczyć Dante Stipicy. Chwile potem Świerczok z bardzo dobrej pozycji posłał piłkę obok słupka.

Skuteczna Pogoń

Piłkarze Pogoni długo nie potrafili zagrozić Plachowi, ale kiedy już im się to udało, objęli prowadzenie. Michał Kucharczyk dośrodkował z rzutu rożnego, a po zgraniu Kamila Drygasa formalności dopełnił Alexander Gorgon.



Trener gliwiczan Waldemar Fornalik wykorzystał limit pięciu zmian, jego zespół atakował do końca, jednak bez efektów.

- Stworzyliśmy sobie sytuacje, po których powinny paść bramki. Tak się nie stało, a jeden błąd przy stałym fragmencie gry zadecydował, że przegraliśmy. Strata punktów w takich okolicznościach boli bardzo - powiedział po meczu załamany trener Fornalik.

Źródło: PAP/EPA Piast miał optyczną przewagę w meczu z Pogonią

Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 0:1 (0:0)

Bramka: Alexander Gorgon (66)



Piast: Frantisek Plach - Bartosz Rymaniak (78. Martin Konczkowski), Tomas Huk, Jakub Czerwiński, Jakub Holubek - Gerard Badia (70. Piotr Parzyszek), Patryk Sokołowski (78. Tomasz Jodłowiec), Patryk Lipski, Dominik Steczyk (56. Arkadiusz Pyrka) - Michał Żyro (56. Kristopher Vida), Jakub Świerczok.



Pogoń: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Hubert Matynia - Michał Kucharczyk (90. David Stec), Maciej Żurawski (61. Kacper Smoliński), Alexander Gorgon (74. Paweł Cibicki), Kamil Drygas (74. Damian Dąbrowski), Sebastian Kowalczyk (90. Santeri Hostikka) - Adam Frączczak.